Arcadi España ofrece un déficit asimétrico que hace dudar a Rovira

Arcadi España se enfrentaba en su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como ministro de Hacienda al frente territorial del PP, que gobierna la gran mayoría de autonomías y aprovecha para ejercer de oposición al Gobierno desde esas instituciones regionales. Un frente que ha permanecido unido pese a la propuesta de un nuevo modelo de financiación, a la que no han entrado a negociar ni las más necesitadas como la C. Valenciana, pero que sí ha dejado entrever alguna grieta este lunes con la propuesta que ha llevado el exconseller del Botànic al cónclave fiscal y que ha hecho dudar a algunos consejeros como el valenciano José Antonio Rovira.

España ha planteado a las comunidades la posibilidad de fijar objetivos de déficit asimétricos, como ocurrió en 2013 y como han planteado diferentes autonomías en distintos momentos. Entre ellas, la valenciana, que lo reclamó tanto en la época del Botànic y con el propio España al frente de la Conselleria de Hacienda como posteriormente con el gobierno del PP de Carlos Mazón.

El ministro ha defendido esta posibilidad porque "no todas las comunidades autónomas parten de la misma base" debido al propio sistema de financiación o a "la gestión que han tenido". Este reparto desigual del 0,1 % del PIB de déficit del subsector autonómico sería un "ejercicio de solidaridad entre territorios", ha alertado España. Es decir, que regiones con superávit deberían ceder parte de su margen a otras que suelen registrar números rojos, como la Comunitat Valenciana o Murcia, por esa infrafinanciación.

Todo un órdago a los gobiernos autonómicos del PP, a quien España ha preguntado si cederían parte de esa capacidad de endeudamiento a otros territorios, muchos también del PP. "¿Quieren ser solidarias con otra comunidad de su mismo signo político? Yo soy partidario, independientemente del signo, pero quizá a ellos les es más fácil la reflexión si es dentro del perímetro del PP", ha señalado.

De momento, la propuesta ha dejado algo descolocado a Rovira, que al término del cónclave admitía "no estar en contra" de la medida, pero que en todo caso considera que "no es relevante". Aun así, ha reconocido que "es cierto que poner el mismo déficit a las comunidades con un sistema de financiación que trata mejor a unas y perjudica a otras...tampoco tiene mucho sentido". De hecho, su antecesora Ruth Merino lo propuso al Gobierno en un CPFF previo. Otras autonomías como Madrid se han cerrado en banda, mientras Murcia o Andalucía, también infrafinanciadas, se han abierto a estudiarlo.

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Sobre este punto, España ha lamentado el "cambio de criterio" de la Generalitat, quien según el ministro "no ha solicitado" este mecanismo y ante su propuesta "no ha manifestado ninguna opinión al respecto". Y ha vuelto a preguntar "quién decide" la posición de la Generalitat, "si el Palau o Génova", para reclamar al Consell de Pérez Llorca que "abandone el partidismo" y "piense más en los intereses de los valencianos".