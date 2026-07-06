El asesino machista de Alicante y su hija apuñalada siguen ingresados en hospitales de Sant Joan y Alicante

El detenido por el doble asesinato machista de Alicante ocurrido el pasado jueves en un chalé de la partida de La Cañada del Fenollar seguía este lunes por la mañana ingresado en el Hospital de Sant Joan d'Alacant, mientras que su hija Andrea, de 26 años y acuchillada también por su padre, también continúa recuperándose de las lesiones de arma blanca en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

En la Subdelegación del Gobierno en Alicante y otros puntos de la provincia y del resto de la Comunidad Valenciana han guardado este lunes minutos de silencio por el asesinato de María Lourdes, de 55 años, y su hija Lucía, de 20, así como por otro crimen machista ocurrido en Málaga.

La Guardia Civil ya ha entregado en el juzgado las diligencias por el doble crimen machista cometido por el marido y padre de la víctimas, dueño la conocida Churrería Dani en San Vicente del Raspeig, y si no recibe el alta hospitalaria se realizará en el centro sanitario la comparecencia de prisión con la comisión judicial correspondiente. El hospital iba a darle el alta el pasado sábado, pero el detenido de 53 años se desvaneció cuando se lo iba a llevar la Guardia Civil y se quedó ingresado.

Muy conmocionada la hija herida

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha manifestado tras el minuto de silencio que Andrea, la hija que resultó herida de gravedad, "está muy conmocionada" y "afectada", y ha añadido que tuvo la oportunidad de hablar con ella "y la verdad es que no le salía la palabra del cuerpo".

"No podía hablar prácticamente" y dijo que "su situación actual era que no tiene abuelos maternos, que tiene paternos, y que "ya no le queda ninguna hermana", solamente un tío como apoyo familiar, ha reseñado.

"Cuando te enfrentas a un caso de este tipo y hablas con los afectados vivos te llega muy profundamente" y "la sociedad entera" debe "responder ante ello", ha subrayado.

El subdelegado del Gobierno ha trasladado "nuestro cariño a la familia y, sobre todo, a Andrea, que se ha quedado huérfana" a causa de la violencia de género, que "destruye familias".

Con éste, la provincia de Alicante ha registrado tres casos de violencia machista en lo que va de año, algo que, según Pineda, conmociona a la sociedad entera.

"No debe haber ninguna mujer que viva con miedo, ni debe de haber ningún agresor que esté impune y que encuentre espacios de impunidad", ha recalcado Pineda, para quien tanto la sociedad como las administraciones deben trabajar contra "este problema estructural como es la violencia de género".

Minuto de silencio en el puesto de mando avanzado en el incendio de Castellón. / INFORMACIÓN

En el puesto de mando avanzado (PMA) del incendio de Soneja (Castellón) la Delegación del Gobierno en la Comunidad ha celebrado otro minuto de silencio por estos crímenes machista, acto en el que también han participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la subdelegada del Gobierno en la provincia castellonense, Antonia García Valls, entre otras autoridades.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia y amistades de las víctimas y ha condenado "la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo". En lo que va de 2026, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España asciende a 27, "cinco de ellas en la Comunidad Valenciana", ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Por toda la Comunidad se han sucedido minutos de silencio en señal de recuerdo a las víctimas. El Ayuntamiento de Alicante, en cuyo término municipal se registraron los asesinatos, ya hizo uno el pasado viernes.

Asimismo, en la Universidad de Alicante (UA) la comunidad universitaria se ha dado cita en la Plaza de la Igualdad del campus de Sant Vicent del Raspeig para sumarse al minuto de silencio convocado por la institución, a través de su Unidad de Igualdad.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha tomado la palabra para recordar que "este doble asesinato ha conmocionado profundamente" a la provincia. "La violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad estructural que persiste en nuestra sociedad. No se trata de hechos aislados, sino de una realidad que exige una respuesta firme, constante y comprometida por parte de las instituciones y del conjunto de la ciudadanía", ha aseverado.

En el caso de otros municipios, los ayuntamientos de València y Castellón se han sumado a esta concentración, convocada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Ayuda a las víctimas

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

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Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.