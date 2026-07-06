El Ayuntamiento de l’Eliana y Veolia promueven el cambio de una tubería principal para evitar cortes de suministro por roturas de la red antigua

El Ayuntamiento de L’Eliana y Veolia, empresa gestora del ciclo de agua en el municipio, han promovido los trabajos de renovación de la tubería principal de agua potable de la calle Vereda en los que el consistorio tiene previsto invertir 136.100 euros más IVA. Además, actualmente, el Ayuntamiento está reurbanizando las calle Virgen del Carmen, calle Mayor y calle Fuerzas Armadas, incluida la renovación de la red de agua.

Estas actuaciones está previstas continuar con la renovación de calle Vereda hasta la esquina de la calle Rincón del Molino con calle Alberola y una renovación similar en la calle Elche que se acometerá próximamente. Tal como ha señalado el gerente territorial de Veolia en la localidad, Pablo Mellado, “la nueva tubería que se va instalar es de fundición dúctil, y sustituirá a la actual conducción de fibrocemento que, por su antigüedad, ha experimentado numerosas roturas en los últimos años”.

4 meses de ejecución

El plazo de ejecución de esta obra es de cuatro meses, y comprende la renovación de 620 metros de tubería de fundición de 20 cm de diámetro interior, 12 acometidas, 5 válvulas generales y 4 derivaciones.

“Nuestro objetivo es garantizar la continuidad del servicio de agua y minimizar los cortes por avería”, ha remarcado Mellado, quien ha avanzado que, desde Veolia, se avisará con antelación a los vecinos que puedan verse afectados por los cortes de suministro necesarios para llevar a cabo las conexiones de la nueva red a través de correo electrónico o de SMS, por lo que ha recomendado a los ciudadanos que trasladen sus datos a Veolia a través de las oficinas de atención al cliente si no lo han hecho ya.