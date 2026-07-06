La solidaridad del colegio Seminario de Segorbe con los afectados por el incendio de Soneja: "Están un poco estresados"

El incendio forestal declarado el mediodía de este domingo en el término municipal de Soneja, ha obligado a las autoridades la evacuación preventiva de más de 500 vecinos de la localidad de Azuébar. En medio de la urgencia, el Colegio Seminario de Segorbe ha tenido un papel fundamental para la ayuda proporcionada a los afectados.

Desde el centro concertado, han desplegado un dispositivo de acogida para resguardar y reconfortar a las familias desplazadas durante las horas más críticas de la noche.

Ana María Pascual, directora pedagógica de la institución, explica cómo vivieron las primeras horas de acogida en las instalaciones. "Intentamos acogerles y que se sintieran queridos y bien aquí. Les dimos de cenar, les acompañamos a las habitaciones y, cuando ya estaban todos bien, pues a esperar al día siguiente", describe.

Imagen del Colegio Seminario de Segorbe / Mediterráneo

La noche ha transcurrido con relativa tranquilidad dentro del centro educativo, pese a la tensión emocional. Tras acompañar a las familias, Ana María refleja: "Es un poco impactante salir de tu casa y tener que irte a otro sitio, y quieras que no, un poco estresados sí que estaban".

Es un poco impactante salir de tu casa y tener que irte a otro sitio, y quieras que no, un poco estresados sí que estaban Ana María Pascual — Directora pedagógica del Colegio Seminario de Segorbe

Se ha logrado una respuesta eficaz en el centro que actualmente se encuentra cerrado por el periodo estival. El sacerdote y capellán del Colegio Seminario, José Salas, destaca la disposición con la que se ha afrontado la emergencia: "Les intentamos atender lo mejor que podemos con los medios que tenemos. El colegio está cerrado pero hasta que haga falta, se les ayudará en lo que se pueda", explica.

Dentro del municipio han habido voluntarios que se han volcado por ayudar a los vecinos de Azuébar. Según relata la directora pedagógica, la implicación de la comunidad educativa local fue inmediata: "Ha venido una mamá voluntaria que se dedica a la empresa de catering y algún maestro también".

El capellán del colegio añade: "Los profesores también tienen su jornada de trabajo, pero en cualquier momento lo que les pedimos nos ayudan. También nos ha ayudado Cruz Roja, entonces, de momento estamos saliendo del paso lo mejor que se puede".

Vecina de Azuébar afectada por el incendio / Gabriel Utiel

En cuanto se conoció el alcance del desastre forestal, se activaron de inmediato los protocolos de ayuda. "Estamos viviendo este tiempo de cambios en el clima que, al final, hace que tengas que abrir la puerta de la hospedería", recalca la directora.

Pese a la complejidad de la coordinación de los cientos de personas desalojadas, la experiencia previa en la comarca del Alto Palancia frente a emergencias climáticas facilitó la logística. Ana María Pascual reconoce que: "No es la primera vez, la verdad. Incluso hay personas de aquí que ya han estado otras veces", subraya.

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La prioridad absoluta sigue siendo garantizar el bienestar físico y psicológico de los evacuados hasta que las autoridades de emergencias determinen que es seguro regresar a sus casas. La acción llevada a cabo desde Segorbe evidencia que la solidaridad resulta crucial para sustentar este tipo de situaciones.