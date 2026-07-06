Compromís propone limitar por ley el máximo de altos cargos en la Generalitat

Uno de los debates que existen en el mundo científico es sobre la infinitud del universo y sobre si este sigue en expansión o tiene límites, eso sí, siempre en cifras astronómicas medidas en miles de años luz impensables para la mente humana. En el caso de la política, los números son más mundanos y frente esa idea de un espacio exterior inabarcable, Compromís plantea ahora fijar un tope a uno de los elementos que, legalmente, podrían crecer superando cualquier frontera física, incluso la de los despachos: el número de altos cargos que componen el gobierno autonómico.

Los valencianistas propondrá establecer un máximo al número de responsables políticos que podría tener la Generalitat. Lo hará a través de las enmiendas a la ley de Acompañamiento en la que, según ha explicado el síndic de la formación en las Corts, Joan Baldoví, pedirán que se establezca un máximo de 120 altos cargos, un asunto con el que ha criticado al Consell de Juanfran Pérez Llorca por ser "el más caro de la historia", referencia que años atrás utilizaba el propio PPCV contra el Ejecutivo autonómico que componían PSPV, Unides Podem y los propios valencianistas.

"Queremos ponerlos ante el espejo", ha explicado Baldoví en referencia a los 'populares', pero también al socio parlamentario que formó parte de ese primer Consell, Vox, que en su momento hablaban de "grasa política". De ahí que una de las enmiendas que registrará el jueves Compromís sea la de limitar por ley a 120 los altos cargos del gobierno autonómico, una propuesta que va en busca de las 'cosquillas' de la alianza de PP y Vox en las Corts.

La enmienda que registrará Compromís abre el interrogante de si 120 altos cargos son muchos o pocos. El primer ejecutivo que conformaron populares y voxistas tuvo 121 altos cargos, de los que los segundos ocuparon un 20 %. Sin embargo, esta cifra ha crecido desde entonces, especialmente con la remodelación impulsada tras la llegada de Llorca que ha elevado este número en 39 más, hasta los 160 altos cargos, un aumento que el propio Consell ha justificado que se ha dado por la situación excepcional generada tras la dana.

La limitación, en caso poco probable de salir adelante, afectaría al actual Consell del PPCV, pero también a la izquierda cuando volviera al poder. ¿Le hubiera afectado respecto a lo hecho antes? La respuesta es que sí. El Botànic acabó su segundo mandato con 151 altos cargos (cifra ahora superada por el actual Consell y entonces justificada por la respuesta a la pandemia), una treintena por encima del límite que ahora reclaman los valencianistas. Sí hubiera cumplido con este cinturón el primer gobierno diseñado por socialistas y valencianistas, con 99 altos cargos.

Más cambios internos

Esta propuesta llega, además, apenas unos días después del último cambio en las estructuras del gobierno autonómico con la destitución del director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, y el nombramiento en su lugar de Antonio Miranda. Es el sexto cambio dentro de las direcciones generales en los últimos dos meses en un ejecutivo que se renovó entre diciembre y enero tras la sustitución de Llorca por Mazón y que se ha acostumbrado a la transformación constante.

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No obstante, fijar un máximo de altos cargos no es la única propuesta que los valencianistas plasmarán en sus enmiendas a la ley de Acompañamiento a los presupuestos. Baldovi también ha anunciado que los valencianistas pedirán que se den ayudas para la financiacion del aire acondicionado en los hogares que tengan "especial vulnerabilidad" como forma de paliar los efectos de las olas de calor como la que ha comenzado este lunes así como destinar todo el dinero destinado a festejos a las emergencias.