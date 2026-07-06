Eurocaja Rural abre su quinta oficina en Valencia reafirmando su modelo de proximidad y atención personalizada

La entidad financiera amplía su presencia en la Comunitat Valenciana donde totaliza ya 80 oficinas certificando su compromiso y vocación de servicio. En un sector marcado por el cierre de oficinas y la estandarización de servicios, la Entidad mantiene su apuesta por la atención cercana, la expansión de su red comercial, el arraigo territorial y una implicación que va más allá de lo financiero al extender su apoyo al desarrollo de proyectos, programas o iniciativas de carácter social, pues como cooperativa de crédito uno de sus objetivos es contribuir al desarrollo socioeconómico allí donde está implantada.

Eurocaja Rural ha abierto su quinta oficina en la ciudad de Valencia, prueba del espíritu de permanencia, vocación de servicio y apuesta de la entidad financiera por contribuir al desarrollo económico y social del territorio. Con esta apertura, la Caja alcanza ya las 48 oficinas en la provincia y totaliza 80 en la Comunidad Valenciana desde que en 2017 iniciara su Plan de Expansión en la región, una de las zonas donde la entidad financiera está más asentada.

La nueva oficina se encuentra ubicada en Gran Vía Marqués del Turia, número 1, y al frente de la misma se encuentra Manuel Sahuquillo Esteve, junto a los gestores comerciales Rosalía Juste Sanjuan y Cristina Hervas Puig. La nueva oficina, que también albergará la sede de la dirección territorial de la Caja en Valencia, ofrece de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas una amplia gama de productos y servicios financieros a la medida de los requerimientos de socios y clientes, sean autónomos, pymes, sector primario, Administraciones Públicas o particulares, entre otros.

El director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López, acompañado por el subdirector general, Andrés Naranjo Posada, el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez, y el director territorial en Valencia, David Hervas Puig, asistieron a la puesta en marcha de esta nueva oficina, trasladando su satisfacción por "el grado de implantación y la consolidación del proceso de expansión en la Comunidad Valenciana, donde además tenemos previsto seguir creciendo. No cerramos oficinas cuando los demás lo continúan haciendo, sino que generamos empleo, dinamizando la economía y proporcionando servicios. Seguimos abriendo y creciendo para estar más cerca, dar mejor servicio y para situar a nuestros socios y clientes en el centro. El factor humano, la cercanía y la atención son claves en Eurocaja Rural", declaró el director general.

A través de esta nueva oficina, Eurocaja Rural también recalca su implicación para combatir la exclusión financiera en las grandes ciudades, ya que muchos de sus barrios o distritos se han visto seriamente afectados por el cierre masivo de oficinas. De hecho, en un sector marcado por el cierre de la red comercial y la estandarización de servicios (desde 2008, las plantillas se han reducido un 40%), Eurocaja Rural ha incrementado un 50% su plantilla de profesionales. Y es que la Caja entiende que la propia actividad del sector financiero requiere que los clientes reciban un asesoramiento concreto y detallado de los productos y servicios que se proporcionan, de ahí que potencie esta atención y cercanía, además de facilitar en todo momento el servicio online para la realización de distintas operaciones.

Otra de las particularidades de la cooperativa de crédito es su apuesta decidida por atender en materia social y asistencial las localidades donde se asienta, por lo que, tanto a través de su Fondo de Educación y Promoción (FEP) como de su Fundación, canaliza ayudas, proyectos e iniciativas de asociaciones y ONG's. Como ejemplo, reseñar la reciente apertura de una nueva convocatoria de su programa 'WORKIN' para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad o la concesión el pasado mes de julio de las 'Ayudas Sociales 2026', donde este año han resultado beneficiarios 32 proyectos enfocados al desarrollo rural y el apoyo a los colectivos más vulnerables.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Extremadura, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 27 provincias del territorio nacional. Su red comercial alcanza las 520 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.