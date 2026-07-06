El Gobierno acelera y entregará la letra pequeña de la nueva financiación autonómica esta semana

El Gobierno acelera en su intento de reformar el sistema de financiación autonómica pese al rechazo de la mayoría de comunidades --casi todas en manos del PP-- al modelo planteado por el Ministerio de Hacienda y que según las estimaciones oficiales comportaría 3.700 millones más al año para la C. Valenciana. Pese a esa oposición de los territorios y la que previsiblemente se encontrará también cuando el proyecto de ley orgánica aterrice en el Congreso de los Diputados, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que seguirá adelante con el proceso y ha anunciado dos nuevos pasos en esa dirección para mantener la presión sobre el PP.

Según ha avanzado el ministro valenciano tras presidir su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este lunes en Madrid, el Gobierno remitirá esta semana el borrador del nuevo modelo a las autonomías (que se quejaban de sólo disponer de un 'power point') y el 29 de julio se celebrará un nuevo cónclave multilateral para "debatir" esa letra pequeña hasta ahora desconocida para los gobiernos regionales. Ese borrador se podrá discutir en un Comité Técnico el 14 de julio.

Por el momento sólo Cataluña da respaldo a la propuesta del ministerio y los ejecutivos autonómicos del PP ni siquiera han acudido a las reuniones bilaterales ofrecidas por Hacienda, por dictamen de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. España ha percutido por ese flanco y como ya hiciera tras su reciente reunión con Juanfran Pérez Llorca, en la que el president mantuvo su 'no' a sentarse a una negociación bilateral con el ministerio, ha pedido a las comunidades gobernadas por el PP y que se han negado a hablar hasta el momento que "ahora con el documento lo hagan".

"Tienen tiempo para estudiarlo. Confío en que la voluntad de todos haga que podamos aprobar el modelo, que supone un antes y un después para todas las comunidades", ha defendido el ministro, que lo ha considerado "más solidario, más transparente" y que aporta "más recursos" a todas las autonomías. Igualmente, se ha abierto a "responder todas las dudas" que puedan plantear los dirigentes autonómicos en esas reuniones técnicas previas al CPFF del 29 de julio, e incluso a ironizado: "No las llamaremos bilaterales porque tienen miedo a esa palabra. Si no quieren bilateral, no pasa nada, nos pueden llamar por teléfono".

"El PP no puede llegar a un consenso en financiación"

El exconseller de Hacienda con el Botànic ha reconocido la "complejidad" de convencer al PP, pero ha insistido en que el Gobierno mantiene su "objetivo" de conseguir aprobar esta reforma para que entre en vigor ya en 2027. España ha hecho continuas referencias a la C. Valenciana, señalando que es una de las comunidades que "sufre" con el sistema actual y que sin embargo se niega a negociar con el Gobierno. "Llama la atención como comunidades que no quieren sentarse a negociar luego no hacen otra cosa que manifestar la situación crítica de sus finanzas", ha expuesto.

Esa dualidad, según España, "puede ser" por varias razones. "Puede ser que el PP no tenga un modelo alternativo, que no tenga el Estado del Bienestar como prioridad o que la hoja de ruta la marque Génova, que impone su 'no al modelo", ha planteado el ministro, que ha retado a Feijóo a publicar una tabla con su propuesta de reforma: "¿Dónde está la tabla del PP con lo que le saldría a cada comunidad? Que la presenten, porque quizá ese es el problema, que el PP no puede llegar internamente a un consenso en financiación", ha añadido.

El Consell se suma al 'no' del PP a los objetivos fiscales

Las críticas de España no han disuelto el bloque que conforman las autonomías gobernadas por el PP, que han votado en contra de la senda de estabilidad presentada por Hacienda al CPFF, paso necesario para presentar los Presupuestos Generales del Estado. Pese a todo han salido adelante gracias al apoyo de Cataluña y el voto el ministerio, que vale el 50 %, aunque ahora deberán votarse de nuevo en el Congreso.

El Gobierno ha planteado un objetivo de déficit para las autonomías del -0,1 % del PIB, que da 5.800 millones de margen de endeudamiento a las comunidades, y un aumento del gasto del 4 %. "El PP ha votado en contra cuando a finales del año pasado, con el mismo objetivo, se abstuvieron. Tendrán que explicar qué ha pasado más allá del tiempo y del incremento de la necesidad de bloquear al Gobierno por parte de algunas comunidades del PP", ha lamentado España, que cifra en 580 millones el margen que ganaría la Generalitat.

Por su parte, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha reconocido que el tono de España "ha mejorado" respecto al de su antecesora, María Jesús Montero, pero ha mantenido la confrontación total al atribuir el cónclave de hoy a un intento de Moncloa de "desviar la atención de toda la corrupción que tiene el PSOE" con unos PGE que ha tachado de "ficticios".

El conseller ha sido crítico con el techo de gasto del 4 %, que ha considerado una "barbaridad". Rovira ha criticado que el Gobierno "firme acuerdos como la subida salarial del 4 % a funcionarios sin hablarlo con las comunidades, que gestionamos dos tercios de los funcionarios. Sánchez toma acuerdos a espaldas de las comunidades que nos generan un incremento del gasto brutal. Uno puede estar de acuerdo, pero hay que trabajarlo con las comunidades", ha insistido.

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El titular de Hacienda ha anticipado que ese límite de gasto, que viene impuesto por Bruselas como ha recordado España, es una "barbaridad" que la Generalitat "no va a poder cumplir". "Por eso hemos votado en contra", ha justificado.