El Gobierno estima una caída de 4.500 personas en la lista de espera de la Dependencia y un aumento de 61.700 usuarios tras duplicar la financiación para la Comunitat Valenciana

El Gobierno ha decidido duplicar la financiación al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) para que las comunidades autónomas mejoren la atención a los usuarios. Eso sí, pueden hacerlo como quieran y destinar ese dinero en función de lo que estimen que necesita la autonomía siempre y cuando se invierta en el sistema de atención a la Dependencia. En el caso de la Comunitat Valenciana implica que la Conselleria de Servicios Sociales pasará de recibir 337 millones (que percibía hasta ahora) a poder "gastar" más de 516 este año y a superar los 356 millones en 2027. Será la Conselleria de Servicios Sociales quien decida a qué destinar ese dinero ya que la gestión de la Dependencia es autonómica, pero el ministerio ya ha hecho sus propias estimaciones.

Así, desde el Ministerio Derechos Sociales confían en que, a final de 2027, el Consell haya sacado de la lista de espera de la dependencia a 4.500 personas en la Comunitat Valenciana al tiempo que se haya incrementado en 61.700 el número de personas que entran en el sistema. "La histórica ampliación que aprobó la semana pasada el Gobierno de España de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia supondrá que, a final de 2027, la Comunitat Valenciana podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación efectiva en un 27,94%, según estimaciones realizadas por Derechos Sociales, el ministerio que ha impulsado esta nueva financiación", explican fuentes del ministerio.

Ese porcentaje del 27,94% se traduce en que, en solo un año y medio, la Comunitat Valenciana podría conseguir que 4.500 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, "un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia".

Según estas mismas estimaciones, a finales de 2027, la Comunitat Valenciana dispondrá de fondos suficientes "para conseguir que 61.700 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 34,14% respecto a 2025, y una cifra total de 242.500 personas atendidas dentro del sistema".

El Gobierno aumenta la financiación autonómica en base a una cuantía mínima que se transfiere según los usuarios que forman parte del sistema y su grado de dependencia. Así, en la Comunitat Valenciana hay 63.899 de grado I (cuya cuantía sube un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes); 69.163 dependientes de grado II ( o dependencia severa cuya cuantía mínima sube un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes); y 49.126 de grado III que es la cuantía que más aumenta (hasta un 128%) pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes. En total, 182.188 valencianos ya forman parte del sistema de la Dependencia.

"Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027. Además de la notable reducción de las listas de espera, y del aumento significativo en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia", añaden fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y es que desde el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy aseguran que, además, esta financiación no es puntual ya que las nuevas cuantías "quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos".

La consellera Elena Albalat responde: "No cumplen la ley"

Este punto, sin embargo, fue una de las principales críticas de la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, a este aumento de la financiación. "El Gobierno de España no va a cumplir la ley porque sabe que tiene que financiar el sistema al 50% y no lo hace. Nosotros asumimos el 80% y el Gobierno, el 20%. Han anunciado a bombo y platillo una financiación extra que es puntual para el 2026. Desde que este Consell gobierna la Comunitat Valenciana henos aumentado en más de 300 millones para atender a más de 300.000 dependientes. Respondemos a todos los dependientes que nos necesitan y lo hacemos a pulmón sin esperar la ayuda del Gobierno de España", critica la responsable del área en la Comunitat Valenciana.

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Desde el ministerio, por su parte, recalcan que "la ley no obliga al Estado a financiar el 50% de la Dependencia algo a lo que, sin embargo, sí llegaremos por voluntad de este gobierno en 2027 y que hemos blindado para que continúe".