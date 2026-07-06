Helena Talaya: "Para los americanos, València es la ciudad moderna de Calatrava y de la tradición cultural del siglo XV"

"València es conocida en Estados Unidos por la arquitectura de Calatrava, por un clima maravilloso y su tradición cultural del siglo XV". Así se expresa Helena Talaya-Manso, presidenta de la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos (Aldeeu), entidad que ha celebrado esta semana un congreso internacional en el Cap i Casal bajo el lema "El Mediterráneo como crisol del conocimiento y de la cultura mundial". Las jornadas buscan profundizar sobre la conexión cultural del eje mediterráneo con el Atlántico porque desde América "cuando se piensa Europa, en el viejo continente, se respeta y se discute la cultura europea".

La actividad estaba dividida en dos partes. Por las mañanas, la parte académica con debate sobre la Guerra Civil, la inmigración, la gastronomía o el Siglo de Oro español en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y por la tarde, en Octubre Centre de Cultura Contemporània, hay lecturas de poesía, organizadas por Olivier Herrera, quien ve el congreso como una oportunidad para "contactar con poetas de mi país y mi tierra" -es natural de Alcalà de Xivert- y para "unir las dos lenguas: el castellano y el catalán en un mismo recital".

Una de las sesiones inaugurales del congreso de Aldeeu en València. / Aldeeu

Con esta doble mirada, Aldeeu pretende posicionar a València de nuevo como un importante polo cultural, como lo fue en el pasado, como una capital cultural mediterránea. Recoge el testigo de ediciones anteriores, celebradas en Madrid, como capital de España; y en Salamanca, por su peso académico. Y con este pretexto, la entidad pretende que se reconozca el papel de la ciudad del Túria como "capital cultural" de la Corona d'Aragó. "La vuestra es una ciudad abierta al mar y a todos los siglos de intercambio que ha tenido -, defiende Talaya-. Es resultado de siglos de intercambio de lenguas, de diversidad; un ejemplo que a mí personalmente me toca de cerca y nos enorgullece". Y Herrara añade: "Todas las culturas mediterráneas que han influido en la cultura occidental han pasado por esta ciudad. Es territorio de tres lenguas, de tres religiones y de tres culturas, como lo fue antes de su Siglo de Oro".

El debate sobre la diversidad está en la primera línea política en pleno auge de la ultraderecha, del trumpismo y del foco sobre la prioridad nacional impuesto por Vox y que el PP está comprando con la boca pequeña. Talaya califica estas actuaciones como "más que cuestionables" por parte de los poderes económicos y políticos, algo "lamentable". Sin embargo, considera que desde las instituciones académicas, "la diversidad es la clave de la convivencia". "Es un ejemplo del crisol de culturas que fue el Mediterráneo -, añade-. Hay que ponerlo en valor con la esperanza de que vuelva a repetirse".

La mirada mediterránea en Estados Unidos y América Latina es evidente porque "es lo que nos ancla como cultura, todas ellas nacieron aquí y estamos influenciados por el Mediterráneo", insiste la presidenta de Aldeeu. No obstante, el debate en sus universidades "no se ha superado", sigue vivo al respecto de la influencia de la cultura española en el Nuevo Continente. Se enfrentan las dos posiciones: la de quienes creen que la llegada de Colón fue una especie de "colonialismo y supuso una aniquilación de la cultura" propia frente a la de quienes lo valoran como "una hibridación cultural", un "maridaje positivo". La académica define el debate como "muy fructífero", aunque se corre siempre el riesgo de "que alguien de un golpe en la mesa, se levante y se vaya".

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Experiencia "emocional"

El principal objetivo del congreso es acercar València a los académicos americanos; a nivel cultural, no solo durante las charlas, sino en primera persona con la asistencia a conciertos en el Palau de la Música o disfrutando de la gastronomía valenciana. En definitiva, que vivan una "impresión intelectual", pero sobre todo "emocional" con una "expresión real" porque lo emocional "te impregnan de una forma más duradera". "Me gusta que la gente se vuelva a su país y se acuerde de la luz de l'Albufera -, concluye-, la luz de Sorolla y la vida de Cañas y barro".