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Héroes contra las llamas desde el aire: El titánico esfuerzo de los bomberos para frenar el incendio de Soneja

Más de 300 efectivos combaten las peores horas del fuego frente a temperaturas extremas

Vídeo: El titánico esfuerzo para frenar el incendio de Soneja

Vídeo: El titánico esfuerzo para frenar el incendio de Soneja

Mediterráneo

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Rafael Fabián

El incendio forestal declarado en Soneja está exigiendo el máximo de los equipos de emergencia en una de las jornadas más críticas del año. Tras una noche larga y agotadora en la que los efectivos terrestres lograron contener los frentes más preocupantes, el dispositivo no ha bajado los brazos. Actualmente, unos 300 profesionales, apoyados por un centenar de vehículos y la Unidad Militar de Emergencias (UME), se baten el cobre sobre el terreno. Su labor se centra ahora en una tarea tan minuciosa como peligrosa: refrescar la zona, neutralizar los focos aislados y vigilar cada palmo de un perímetro de 8.300 metros que aún no está cerrado, todo ello con el objetivo de evitar que el viento o los rebrotes den una segunda vida a las llamas.

La respuesta aérea está siendo clave para dar respiro a quienes arriesgan la vida a ras de suelo. Un total de 16 aeronaves sobrevuelan sin descanso el cielo de Castellón, realizando descargas de precisión quirúrgica en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Espadán y protegiendo a los municipios afectados, como Azuébar. En el vídeo adjunto a este artículo se puede apreciar la espectacularidad y el riesgo de las maniobras de estos pilotos, que desafían ráfagas térmicas, una humedad asfixiante del 15% y temperaturas que rozan los 38 grados. Un despliegue coordinado e incansable que demuestra, una vez más, la valentía de unos cuerpos de extinción que se consolidan como el verdadero escudo de nuestros bosques y pueblos.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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