La jueza de la dana rechaza el careo del número dos de Emergencias con la alcaldesa de Torrent

No habrá careo entre Emilio Argüeso y Amparo Folgado. La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra rechaza la petición del exnúmero de Emergencias, Emilio Argüeso, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, según un auto que acaba de notificar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada responde a la defensa de Argüeso que el careo es "una diligencia de carácter excepcional" prevista en la Lecrim (ley de enjuiciamiento criminal) "solo cuándo no se puedan utilizar otros medios en la acreditación de los hechos" para cuando exista contradicción entre versiones. Como sucedió en el careo entre la exconsellera investigada en la causa de la dana Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, cuando presidía la Generalitat. Un requisito que la magistrada no detecta en la petición de Argüeso. "No se da ni siquiera el presupuesto formal de la contradicción entre la declaración del señor Emilio Argüeso y la declaración de la señora Amparo Folgado por una simple razón: En su declaración del 11 de abril de 2025, el señor Emilio Argüeso no hizo mención ni referencia alguna a que había mantenido una conversación con la Alcaldesa de Torrent. Ello es el presupuesto de cualquier careo. Exclusivamente contestó a las preguntas de su Letrado. Pudo declarar, y no lo hizo, que habló con la alcaldesa de Torrent y que la misma nada le informó. Pero es que no dijo ni mencionó en modo alguno dicha conversación".

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Otro auto notificado a las partes rechaza un recurso de reforma formulado por el mismo investigado contra una resolución anterior. Y, por último, en una providencia la magistrada da traslado a la Fiscalía del informe del Instituto de Medicina Legal sobre la posible relación de causalidad entre el fallecimiento de una de las víctimas mortales que están en estudio y la dana para que informe si dicho fallecimiento ha de ser objeto o no de investigación en el procedimiento que investiga los 230 fallecimientos del 29 de octubre.