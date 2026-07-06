Llanos Massó (presidenta de las Corts): "La figura del candidato en Vox no importa tanto porque nuestra estructura es muy vertical"

La presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), encara la recta final de una legislatura que ha sido "complicada", "dura", en un ambiente de crispación política creciente en los plenos por la tragedia de la dana. Llegó a la política en 2015 casi de rebote, animada por su familia, y podría convertirse en la próxima candidata de Vox a la Generalitat.

¿Cuál es su balance de estos tres años como presidenta de las Corts?

Cuando pasó el primer año, el debate política general, una investidura y los presupuestos pensé que sería igual otros tres años, pero tuvimos la desgracia de la dana y ahí todo saltó por los aires. Ya nada era lo normal, ni los plenos. Subió la tensión y la crispación. Tuvimos la dimisión del presidente, la investidura del nuevo presidente, unos presupuestos fuera de plazo, comisiones de investigación. Ha sido una legislatura complicada, dura, en algunos plenos piensas 'cuándo va a saltar esto', pero al mismo tiempo me ha permitido aprender muchas cosas.

¿Ha cambiado su perspectiva sobre las autonomías en este tiempo?

No. Estamos en las instituciones y mientras tengamos el sistema que tenemos trabajaremos por los ciudadanos que nos han puesto en esas instituciones, con toda la responsabilidad que podamos. Hay mucha gente que nos pregunta cómo alguien que no cree en el Estado autonómico esté presidiendo una cámara autonómica o formen parte de gobiernos autonómicos Y es muy sencillo: porque a nosotros nos gustaría cambiar las cosas, si los ciudadanos así lo deciden, desde dentro, con la ley, no como han ido otros dando patadas y tumbando contenedores.

Parece que está muy bien situada para ser la candidata a la presidencia de la Generalitat por Vox ¿Le gustaría serlo?

No sé quién va a ser el candidato o la candidata a la Generalitat. Vox, normalmente, designa al candidato cuando se convocan las elecciones. Y en mi caso concreto, estaré a disposición de lo que el partido quiera. Nosotros, no descubro nada, tenemos una estructura muy vertical. Decimos lo mismo, con los matices de cada región, aquí, en Galicia, Andalucía o Cataluña. Por tanto, la figura del candidato puede influir hasta cierto punto. A nosotros no nos preocupan demasiado el tema de las candidaturas, porque nuestra estructura es diferente a la de otros partidos políticos cuyos líderes regionales tienen una autonomía que en Vox no tenemos.

Si el partido me pide ser candidata me lo pensaré porque eso son palabras mayores"

Ellos siempre dicen que es más importante sus votantes que su partido ¿Para Vox es al revés?

Es que nosotros lo vemos todo como una visión nacional del problema. La hiperregulación nacional y autonómica no es positiva por eso hemos presentado un programa de desregulación. Los barones regionales del PP y del PSPV tienen que vender que ellos son lo más para su región y nosotros lo que miramos es por el bienestar de todos los españoles.

¿Cuál es la clave de la estabilidad del pacto de PP y Vox en la Generalitat?

Las propuestas que Vox plantea son prácticamente las mismas en todos los sitios, el único actor que varía ahí es a quien tenemos enfrente. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Aprobamos los presupuestos de la dana porque eran necesarios. En ese momento, electoralmente nos hubiera interesado ponernos beligerantes y podríamos habernos plantado en un 25% o incluso más. Pero no hicimos eso, pensamos en lo que necesitaba la C. Valenciana.

La prioridad nacional es condición irrenunciable para aprobar los presupuestos de la Generalitat

Sí. Cuando hablamos de prioridad nacional no se habla de otra cosa que lo que cualquier padre o madre de familia hace en su casa. Lo que no puede ser es que haya españoles vulnerables que no pueden acceder a unas ayudas porque atendemos a los que llegan en situación de mucha más vulnerabilidad, que van a pasar por delante, o que haya muchos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda.

¿Para la señora sudamericana que cuida de mi madre mayor o a la gente que vemos trabajar en el campo se entiende que no hay ningún problema?

La persona sudamericana que cuida a su madre entiendo que es una persona regularizada porque está trabajando y porque está cotizando aquí. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero desde luego las ayudas y los recursos no son ilimitados. Hablar de que España puede ser el hospital de media África, de media Europa y de media Sudamérica, es irreal, es imposible. Hay que trabajar en origen para que no tengan la necesidad de salir.

Los empresarios están a favor de la regularización porque dicen que falta mano de obra de lo que los españoles no queremos hacer

Hay que ver cuánta mano de obra se necesita y en qué condiciones está esa mano de obra porque muchas veces también está tirando los sueldos a la baja. Es así de sencillo.

El arzobispo habló de la dignidad del ser humano pero también entendía que los recursos no son ilimitados"

¿Y ese discurso no choca con lo que han dicho el papa, León XIV, en su última visita a España o el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, sobre la defensa de la dignidad y el trato igualitario para todos?

El arzobispo habló de la dignidad del ser humano y yo lo comparto completamente, pero también dijo que los recursos no son ilimitados y que los gobernantes, de alguna forma, han de priorizar. No se puede poner en duda que mi partido y yo, personalmente, defendemos la dignidad del ser humano, incluso desde la concepción hasta la muerte natural. Sobre las creencias, les diré que en la Biblia también podemos encontrar que la caridad empieza en la comunidad y después si alcanza hay que ayudar a todo el que se pueda.

¿No ve una anomalía para el juego democrático que el principal partido de la oposición no esté en la mesa de las Cortes?

La mesa de las Corts se elige en el pleno y la legislatura pasada había un grupo parlamentario con menos representación que Vox que sí que estaba en la mesa y Vox no estaba en la mesa. Por lo tanto, si hay una anomalía democrática ahora, también existía la legislatura pasada. Tampoco es demasiado democrático tener absolutamente todos los órganos estatutarios caducados. El PP planteó al PSPV entablar una negociación para intentar subsanar esas anormalidades y el PSPV se negó.

¿Cree que la comisión de dana de las Corts ha servido para aclarar la verdad de lo que pasó el 29-O?

Las conclusiones de la comisión de la dana tengo claro que están incompletas porque nadie del Gobierno central quiso comparecer y enviar la documentación que se le solicitaba. Ni ha compadecido a la delegada del Gobierno [Pilar Bernabé] ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar [Miguel Polo], ni la ministra de Defensa [Margarita Robles], responsable de la ayuda del Ejército, que tardó varios días en llegar.

Y después de todo lo que hemos conocido de la gestión posterior de la emergencia de la dana que competía, como usted sabe, a la Generalitat, de los 270 muertos, y de la dimisión de Carlos Mazón ¿Cree que el expresidente puede continuar como diputado?

Las responsabilidades políticas como presidente las asumió en el momento que dimitió. El otro tema está judicializado y por ahora el presidente no está imputado. En cuanto a su condición de diputado, yo ahí no voy a entrar. Cada diputado es dueño de su acta.

¿Hasta dónde cree que es responsabilidad de Vox el tiempo de crispación y polarización política que vemos?

Estamos viendo imputados a la directora general de la Guardia Civil, al expresidente del Gobierno, a dos o tres secretarios generales del Partido Socialista, a la mujer del presidente del Gobierno, al hermano... Y aquí no pasa nada, no dimite nadie. Creo que quien ha elevado la crispación no hemos sido nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa la gravedad de la situación.

Está la opción de la moción censura.

Nosotros no podemos presentar una moción de censura. Por la otra parte tampoco hay mayoría para hacer una moción de censura. Nuestro presidente lo ha dicho. De hecho, nosotros hemos presentado dos mociones de censura, pero a día de hoy no tenemos los diputados suficientes para presentarla.

¿En clave más local, ve a Vicente Barrera como candidato de Vox para València, también suena en las quinielas?

En la candidatura municipal, tanto en València como en Alicante o Castellón, también se proclaman los candidatos cuando se convocan las elecciones ¿Qué si veo a Barrera? Sí, por qué no lo voy a ver. Es una persona que está comprometida con el partido. De hecho ahora es el presidente provincial de Vox en Valencia. La decisión de nombrar candidatos la toma dirección nacional del partido en el momento que considera que hay que tomarla. Y no nos ha ido mal con esa táctica. En cada una de las elecciones que hemos vivido últimamente, el porcentaje de voto a Vox ha sido superior.

¿Usted como presidenta de la institución donde se aprueban las leyes cree que la de Concordia ha ayudado a la convivencia o ha aumentado más la brecha ideológica?

La Ley de Concordia era muy necesaria porque la Ley de Memoria Democrática sí que produce un enfrentamiento entre españoles. No negaré jamás lo que se ha vivido aquí en España, pero lo que no haré jamás será pedirle a alguien que condene a su abuelo. Cuando tú hablas con la gente de la calle muchos te dirán que tuvieron abuelos o bisabuelos en los dos bandos. No pretendemos, como se ha dicho, dejar a los muertos en las cunetas. Lo que no queremos es que vuelva otra vez el enfrentamiento entre los españoles a través de la manipulación de la historia y el adoctrinamiento en los colegios.

Con la noticia aún reciente de dos mujeres más muertas a manos de su marido y de su padre y hablando de concordia ¿Era necesario no ponerse de acuerdo en la pancarta contra la violencia machista de las Corts?

Nosotros condenamos por igual y sin paliativos toda la violencia, pero también creo que igual de víctima es una mujer asesinada o agredida por su pareja varón que por su pareja mujer. La víctima es igual de víctima y el agresor o el criminal es igual de agresor y de criminal. De hecho, nosotros somos los que estamos pidiendo penas más duras contra ese tipo de agresiones contra las mujeres, contra las violaciones.

¿Cuál es su postura sobre las reivindicaciones y protestas de los docentes? ¿Ha sido demasiado tiempo el que ha gastado la Conselleria de Educación en una negociación que ha dejado el fin de curso como lo ha dejado?

Entiendo y comparto totalmente que se tienen que destinar todos los recursos posibles a la educación y mantener las infraestructuras en condiciones, pero hay que ver qué ha pasado en ocho años con un gobierno del Botánico al que pidieron cinco veces un aumento salarial y les dijeron que no y no salieron a la calle. Aqui empiezas a plantearte si esto se está convirtiendo en una huelga política.

Han sido muy polémicos los recortes en materia lingüística introducidos por Vox. ¿Cómo los justifica?

Veníamos de unos años de imposición lingüística y no estoy diciendo que sea solo culpa de la izquierda porque el requisito lingüístico lo firmó María José Català cuando era consellera de Educación y fue el PP de Zaplana quien blindó como órgano estatutario la Academia Valenciana de la Lengua. Hemos estado cuatro años en los que los alumnos de Infantil en muchos de los sitios no oían una palabra de castellano. Creo que había que revertir esa situación y se está intentando hacer con la Ley de Libertad Educativa. La AVL fue un intento de aunar sensibilidades y al final se ha convertido es en la punta de lanza del pancatalanismo.

Si hay que defender lo valenciano frente al catalanismo, ¿por qué han decidido no celebrar el 25 de abril, día de las Corts?

Nosotros creemos que el día de los valencianos, la fiesta de los valencianos, es el 9 d'Octubre, que sí concita la unanimidad de todos los valencianos, cosa que no el 25 de abril.

Una última pregunta: ¿qué es la política para Llanos Massó?

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La política para a mí es una forma de contribuir a dejar una sociedad mejor a mis hijas y a mis nietos. Yo cuando entré en política jamás me hubiera planteado entrar en política, nunca me lo había planteado. Vinieron a buscarme los de Vox allá por el 2015 cuando ya veía la deriva que estaba tomando todo no me gustaba en absoluto. Dije que no, pero al final me convencieron. Mi marido tuvo mucha culpa. Al final es por responsabilidad. Si quieres que algo cambie, tienes que involucrarte.