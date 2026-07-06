M.ª Teresa Echenique Elizondo, maestra ejemplar y referente de excelencia en la investigación filológica

La filología y la lingüística hispánica está de luto por el fallecimiento de M.ª Teresa Echenique Elizondo (San Sebastián, 1950 - Valencia, 2026). Catedrática de Lengua Española y referencia sobresaliente de la filología hispánica, vasca y románica, la profesora Echenique fue, además de una brillante profesora e investigadora, una gestora eficaz como vicerrectora de Relaciones Exteriores (1992-1994) en el equipo de gobierno de Ramón Lapiedra, además de directora del Departamento de Filología Española en dos períodos (1990-1992 y 2001-2004), logrando, con ello, ser una "dona pionera", tal como se le reconoció institucionalmente desde la Universitat en 2017 y 2018.

Tras sus primeras experiencias profesionales como profesora en su alma mater, la Complutense de Madrid (1975-1977), se integró en el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Valladolid (1977-1981), y más tarde, en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (1981-1987), ya como adjunta numeraria, hasta llegar a obtener la Cátedra de «Historia de la lengua y Dialectología» en el Departamento de Filología Española de la Universitat de València el 17 de julio de 1987, institución en la que, desde entonces, y hasta su jubilación en 2020, desarrolló y culminó una trayectoria académica admirable.

En nuestro Estudi General impartió las asignaturas vinculadas con la Lingüística histórica, dentro de los planes de estudio de la Licenciatura en Filología Hispánica y del Grado en Estudios Hispánicos, a través de su inolvidable manual Diacronía y gramática histórica de la lengua española, en coautoría con María José Martínez Alcalde. Antes de que se generalizase una «cultura de la innovación docente» en la Universidad, Maite ya se avanzó a su tiempo con el trabajo directo de los textos del pasado en el aula, implicando al estudiantado en su interpretación y en la labor de pronunciarlos según el estándar oral de cada época. Resulta especialmente destacable su labor innovadora —por no decir creadora—, a la hora de articular un campo de estudio inédito tanto en el aula universitaria como en la investigación filológica como es la fraseología histórica, su magna aportación a la Filología hispánica, reflejada en su obra Principios de fraseología histórica española.

Y como no hay investigación rigurosa sin transferencia verdaderamente útil y con sentido, también Maite supo exportar el conocimiento especializado a la sociedad con multitud de conferencias y publicaciones en torno a la historia lingüística hispánica, como su libro Las lenguas de un reino. Historia lingüística hispánica, en coautoría con Juan P. Sánchez Méndez, siempre desde una perspectiva asentada en el diálogo constructivo y realista en lo que respecta a la convivencia de lenguas y modalidades lingüísticas de España.

Gracias a sus gestiones eficaces, la Biblioteca Valenciana "Nicolau Primitiu" adquirió en 2002 el fondo bibliográfico de su maestro, el eminente filólogo Rafael Lapesa Melgar (Valencia, 1908 - Madrid, 2001), custodiado en la biblioteca mencionada, y abierto a toda la ciudadanía. Además, pues, de haber completado con éxito una carrera académica brillante en la docencia y en la investigación con una obra filológica amplísima, se añade a su itinerario profesional el logro singular de haber hecho posible que Valencia ampare a perpetuidad un bien cultural excepcional como es la biblioteca de Rafael Lapesa.

Noticias relacionadas

A lo largo de su carrera, la profesora Echenique dirigió numerosos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y otras instituciones públicas y privadas, consolidando un grupo de investigación altamente reconocido (Grupo HISLEDIA - Historia e historiografía de la lengua castellana en su diacronía), y formando, con extrema generosidad y maestría, a varias generaciones de profesores e investigadores como maxima magistra. Descanse en paz. Larga vida a su magisterio.