Minuto de silencio contra la violencia machista unitario y entre las llamas

Los máximos representantes de Consell y Gobierno en la C. Valenciana, el president Juanfran Pérez Llorca y la delegada del Ejecutivo central en la autonomía, Pilar Bernabé, han guardado este lunes un minuto de silencio por el doble crimen machista de El Fenollar (Alicante) en un espacio muy poco habitual, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en Soneja para luchar contra el incendio que se inició este domingo y que amenaza la sierra de Espadán.

La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana había convocado el acto en repulsa por el asesinato de un hombre a su mujer y su hija, como es protocolario, en la sede institucional de la plaza del Temple, en València. Pero la evolución del fuego ha obligado a modificar la agenda de Bernabé y ha propiciado este cambio de escenario y también la foto conjunta, que tampoco es habitual en los últimos tiempos, en los que Generalitat y Gobierno suelen participar por separado en los minutos de silencio por asesinatos machistas.

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El Palau no había comunicado oficialmente ninguna convocatoria por el suceso, pero el president Pérez Llorca se ha sumado al minuto de silencio, en el que también ha participado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.