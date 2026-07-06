La ola de calor se intensifica hasta las 21 horas en Valencia y las autoridades piden seguir estas recomendaciones

Este lunes 6 de julio comienza la segunda ola de calor del verano, por lo que las temperaturas serán muy elevadas y tomar las precauciones necesarias es clave para minimizar el riesgo a la salud pública y medioambiental. La Aemet ha declarado el aviso amarillo en la provincia de Alicante que estará vigente de las 12 a las 19 horas, dentro de esta franja, las horas más peligrosas ocurrirán entre las 15 y las 18 horas, durante las cuales se llegará a los 36 °C en las zonas de interior. Mientras tanto, en la provincia de Castellón, otro aviso amarillo tendrá lugar desde las 12 hasta las 20 horas, siendo también las horas de máxima precaución las de primera hora de la tarde, esta vez con máximas de 37 °C en municipios como Segorbe.

Por último, en Valencia se ha declarado el aviso naranja desde las 12 hasta las 20 horas. Dentro de la provincia, las temperaturas más elevadas tendrán lugar en el interior sur, con una franja horaria de precaución desde 13 hasta las 21 horas y con máximas de 40 °C que se alcanzarán a las 17 horas. En el litoral sur se esperan 39º C como dato más caluroso, y se recomienda tomar medidas contra el calor de las 12 a las 20 horas.

La segunda ola de calor de este verano / Redacción Levante-EMV

Medidas para el bienestar ciudadano y medioambiental

El Ministerio de Interior ha advertido que este será uno de los días álgidos de la ola de calor que seguirá sufriendo la Comunitat Valenciana durante los próximos días. Por ello, es necesario tomar medidas que eviten riesgos en la salud de las personas afectadas. Las principales recomendaciones son: la exposición limitada al sol, la ingesta regular de líquido y comida, evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día y la extrema precaución en zonas de posible incendio forestal. Además, cabe tener como prioridad el bienestar de las personas más vulnerables como las ancianas, enfermas y aquellas que vivan solas y aisladas.

La colaboración ciudadana es necesaria para garantizar el bienestar medioambiental del territorio. Para asegurarla, se recomienda: no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos, evitar arrojar cigarrillos, basuras y botellas de vidrio en zonas con peligro de incendio, acampar sólo en zonas autorizadas y avisar al 112 en caso de detectar humo o fuego.

Comarcas declaradas en alto riesgo

Por otra parte, la Conselleria de Sanidad establece un listado con 256 municipios que se encuentran en alto riesgo por el posible impacto para la salud de las personas. Por comarcas afecta a las siguientes. En la provincia de Castellón, l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Baix Maestrat, els Ports, la Plana Alta y la Plana Baixa. Mientras tanto, en la provincia de Valencia están en alto riesgo las comarcas de la Vall de Cofrents-Ayora, la Canal de Navarrés, la Costera y la Hoya de Buñol. Por último, en la provincia alicantina, estarán en el foco el Baix Segura, el Baix Vinalopó, el Comtat, el Vinalopó Mitjà, la Marina Alta y la Marina Baixa

Sin embargo, el Ministerio de Interior explica que, a pesar de que la Comunitat Valenciana registrará picos muy altos en su temperatura, no lo hará de forma tan agresiva como en otros territorios de la Península Ibérica, aunque la ola de calor durará, previsiblemente, hasta el jueves.

Los próximos días serán más intensos

La Aemet ha avisado en sus redes sociales sobre la situación meteorológica adversa y considera que "la segunda ola de calor del año afectará a la Comunitat Valenciana desde este lunes día 6 hasta el próximo jueves 9 de julio". Advierte también de que las temperaturas más calurosas se prevén en los próximos días, siendo el martes 7 y el miércoles 8 los días más intensos. También alerta de que las zonas más alejadas del mar son las de mayor riesgo, y durante esta semana se espera que alcancen máximas de 44º C.

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Además, explican que esta semana se espera una situación muy estable, con viento flojo y algo de brisa, pero escasa y débil por las altas temperaturas del mar. Esas débiles brisas van a entrar tarde entre lunes y miércoles, por lo que su efecto refrescante será muy limitado, y eso incrementará la sensación de bochorno. La combinación de temperaturas altas y humedad acentúa la sensación de calor.