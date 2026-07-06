¿Por qué la playa de la Malva-rosa mantiene este 2026 la bandera azul y la playa del Cabanyal la pierde?

Las playas del Cabanyal y la Malvarrosa comparten litoral y apenas unos metros de distancia, pero este 2026 solo una de ellas luce la bandera azul. Después de ocho años consecutivos recibiendo este distintivo, la playa del Cabanyal se queda fuera de la lista elaborada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

La Comunitat Valenciana vuelve a liderar el ranking nacional con un total de 174 banderas azules: 95 en Alicante, 39 en Castellón y 40 en la provincia de Valencia. Este galardón premia aspectos relacionados con la calidad y gestión de las playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas.

En la ciudad de Valencia, este año mantienen el reconocimiento las playas de la Malva-rosa, El Saler, La Devesa, La Garrofera, l’Arbre del Gos y el Recatí-Perellonet.

Requisitos para izar la bandera azul

Para obtener la bandera azul, los municipios deben solicitarla y cumplir 33 requisitos divididos en cuatro grandes áreas: calidad del agua, información y educación ambiental, gestión ambiental, y seguridad y servicios. En el caso del Cabanyal, la ADEAC señala que la playa no ha alcanzado el nivel de excelencia exigido en la calidad microbiológica del agua.

Playa Cabanyal / Redacción Levante-EMV

Desde la Conselleria de Medio Ambiente han explicado que la calidad del agua de la Playa del Cabanyal es buena, no "excelente". A diferencia de la playa de la Malvarrosa, cuyos análisis de calidad de agua tomados durante el año han confirmado el estado "excelente" de sus aguas.

Pese a la cercanía entre la Malvarrosa y el Cabanyal, factores como las corrientes marinas o los puntos de vertido de aguas pluviales pueden afectar de forma diferente a cada tramo del litoral. Además, la playa del Cabanyal se encuentra junto al Puerto de València, una circunstancia que también influye en las condiciones del agua.

Aunque camines de una playa a otra sin notar el cambio, las corrientes del mar afectan de forma más directa a la Playa del Cabanyal. A ello se suman otros factores como la alta afluencia de visitantes durante el verano, la acumulación de residuos o la actividad de los locales situados en primera línea de playa, elementos que pueden terminar afectando al entorno litoral.

Pese a esta pérdida, la Comunitat Valenciana ha incorporado este año siete nuevas playas con bandera azul. Sin embargo, la Cala de Fustera, en Benissa, es otra de las playas que este 2026 pierde la bandera azul.