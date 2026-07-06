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Última hora del incendio forestal en Soneja:  El foco está muy localizado y el Seprona investiga las causas

Debido a la falta de precipitaciones en junio, las altas temperaturas y la sequedad dificultan la tarea de extinción

Incendio forestal en Soneja

Incendio forestal en Soneja

Bomberos Castellón

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Mar Navarro

Sergi Juan | Alejandro Prats | Mónica Ribas

El incendio forestal declarado en Soneja (Castellón) mantiene un amplio dispositivo de extinción con más de 200 efectivos, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras las llamas ya han obligado a desalojar a más de 500 vecinos de Azuébar. Según la última actualización, el fuego ha arrasado más de 150 hectáreas y continúa activo, lo que mantiene la máxima preocupación por su evolución.

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