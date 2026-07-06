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Última hora del incendio forestal en Soneja: El foco está muy localizado y el Seprona investiga las causas
Debido a la falta de precipitaciones en junio, las altas temperaturas y la sequedad dificultan la tarea de extinción
Sergi Juan | Alejandro Prats | Mónica Ribas
El incendio forestal declarado en Soneja (Castellón) mantiene un amplio dispositivo de extinción con más de 200 efectivos, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras las llamas ya han obligado a desalojar a más de 500 vecinos de Azuébar. Según la última actualización, el fuego ha arrasado más de 150 hectáreas y continúa activo, lo que mantiene la máxima preocupación por su evolución.
E.P.
El foco del incendio de Soneja está muy localizado y el Seprona investiga las causas
Bernabé: "Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto, vamos a seguir investigando"
El foco del incendio declarado en la localidad castellonense de Soneja está "muy localizado" con lo que, según ha indicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "no parece que se deba a causas naturales". En cualquier caso, el Seprona de la Guardia Civil investiga las causas.
Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en relación con el incendio declarado ayer en Soneja.
La delegada ha manifestado que, en cuanto al origen, el Seprona está investigando. "Lo que sí podemos decir es que está muy localizado el foco, por lo tanto, es fácil que en las próximas horas podamos tener más información". "Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto, vamos a seguir investigando", ha añadido.
Bernabé también ha destacado la "colaboración total" por parte del Gobierno de España para sofocar el fuego y ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporó a primera hora de la tarde de ayer en las labores de control y extinción.
En este momento son más de 110 efectivos de la UME los que están trabajando sobre el terreno con 47 vehículos, ha añadido la delegada. Así mismo, hay ocho medios aéreos del Gobierno sobre el terreno: "Vamos a seguir, sin alguna duda, todo el tiempo que sea necesario, con los recursos que sean necesarios, para poder acometer esta extinción lo antes posible", ha subrayado.
"Somos conscientes, como bien ha dicho el presidente, de que las próximas horas son importantes, son cruciales, y especialmente los próximos días, que son días de máximas temperaturas, en las que insistimos en concienciar a la ciudadanía, en cumplir todas y cada una de las indicaciones que se transmitan a través de los canales oficiales", ha reclamado.
Mar Navarro
AEMET prevé rachas de viento de hasta 40 km/h
A través de su cuenta en X, la AEMET avisa de que a las 14h, en el epicentro del incendio, se espera viento con velocidad de hasta 40km/h, máximas de 35º y menos de un 20% de humedad.
Mar Navarro
110 efectivos de la UME colaboran en la extinción del incendio
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, actualiza que ya son más de 110 efectivos junto a 47 vehículos y 8 medios aéreos los que están en el terreno para colaborar en el control de las llamas. Asimismo, el Seprona ya trabaja para determinar su origen.
Mar Navarro
Cortado el acceso a Azuébar por la CV230
Informa À Punt que, tras su desalojo, la Guardia Civil corta el acceso al municipio de Azuébar a lo largo de unos ocho kilómetros por la carretera CV230.
Mar Navarro
Desalojados pasan su primera noche en Segorbe
Familias enteras, mascotas y personas mayores han dormido esta noche en el seminario de Segorbe. Esta, su primera noche, la han pasado acompañadas de voluntarios y psicólogos. Además, se prevé que continuen en el seminario como medida preventiva.
Mar Navarro
Medios terrestres trabajan toda la noche en su extinción
Durante la jornada se han incorporado dotaciones aéreas para ayudar en las labores de control del incendio.
Riesgo extremo de incendios en Castellón y posibilidad de tormentas secas en el interior
La Generalitat mantiene este lunes el nivel de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia de Castellón, una situación que se ve agravada por las altas temperaturas.
Además, Emergencias advierte de la posibilidad de tormentas secas en el interior de la provincia, un fenómeno que podría complicar las labores de extinción del incendio de Soneja al favorecer la aparición de nuevos focos por la caída de rayos sin precipitaciones significativas.
Nueve aeronaves y un helicóptero de coordinación se incorporan al operativo
El dispositivo de extinción se refuerza a primera hora de la mañana con la incorporación de un importante despliegue de medios aéreos.
En concreto, se movilizan tres aviones y tres helicópteros de la Generalitat Valenciana, además del helicóptero de coordinación. A este operativo se suman también dos aviones, dos helicópteros y un avión anfibio FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica.
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