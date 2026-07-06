Última hora del incendio forestal en Soneja:  El foco está muy localizado y el Seprona investiga las causas

El foco del incendio de Soneja está muy localizado y el Seprona investiga las causas

Bernabé: "Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto, vamos a seguir investigando"

El foco del incendio declarado en la localidad castellonense de Soneja está "muy localizado" con lo que, según ha indicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "no parece que se deba a causas naturales". En cualquier caso, el Seprona de la Guardia Civil investiga las causas.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en relación con el incendio declarado ayer en Soneja.

La delegada ha manifestado que, en cuanto al origen, el Seprona está investigando. "Lo que sí podemos decir es que está muy localizado el foco, por lo tanto, es fácil que en las próximas horas podamos tener más información". "Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto, vamos a seguir investigando", ha añadido.

Bernabé también ha destacado la "colaboración total" por parte del Gobierno de España para sofocar el fuego y ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporó a primera hora de la tarde de ayer en las labores de control y extinción.

En este momento son más de 110 efectivos de la UME los que están trabajando sobre el terreno con 47 vehículos, ha añadido la delegada. Así mismo, hay ocho medios aéreos del Gobierno sobre el terreno: "Vamos a seguir, sin alguna duda, todo el tiempo que sea necesario, con los recursos que sean necesarios, para poder acometer esta extinción lo antes posible", ha subrayado.

"Somos conscientes, como bien ha dicho el presidente, de que las próximas horas son importantes, son cruciales, y especialmente los próximos días, que son días de máximas temperaturas, en las que insistimos en concienciar a la ciudadanía, en cumplir todas y cada una de las indicaciones que se transmitan a través de los canales oficiales", ha reclamado.