Vaivén
El viaje familiar de Baldoví por el que se ausentó del acto de Oltra
La política es tan cambiante, casi al día, que programar una escapada con cierto margen tiene riesgo. Que se lo digan a Joan Baldoví. El síndic de Compromís fue el principal ausente al acto del pasado sábado en València en el que la formación ratificó a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de la ciudad. La fecha se fijó el 11 de junio para este pasado sábado, una antelación de tres semanas y media que fue insuficiente para el portavoz parlamentario que para entonces ya hacía un cuatro meses, en febrero, que tenía marcado el primer fin de semana de julio en rojo como un viaje familiar.
Así lo ha explicado este lunes el propio Baldoví que ha insistido en rechazar cualquier "especulación" sobre su ausencia a la asamblea de Compromís València (donde ha recordado que no milita, al hacerlo en Sueca) del sábado. "La vida política es muy complicada y a veces conciliar con la familia es un deber", ha indicado el dirigente valencianista que ha añadido que hacía cuatro meses que habían reservado una casa rural en un paraje perdido del interior de Castellón para celebrar el cumpleaños de la esposa del político "con toda la familia", hijas, yernos, nietos, suegros, todos, un completo. "Lo teníamos hablado, y le envié a Mónica un mensaje el día de antes para desearle suerte", ha agregado insistiendo en que sí que fue al acto de Oltra con Rufián dos semanas atrás.
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