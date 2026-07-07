Un accidente en la A-7 complica el tráfico y deja largas retenciones en Valencia este martes

La circulación ha comenzado con complicaciones este martes 7 de julio en el área metropolitana de València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a primera hora de un accidente en la A-7, a la altura de Bétera y en sentido Castellón, provoca tres kilómetros de tráfico lento y dificulta la circulación desde primera hora.

Además, la DGT también informa de atascos en la A-7 a la altura de Paterna, donde la circulación es especialmente lenta en plena hora punta, como consecuencia de las entradas al trabajo.

A ello se suman nuevas retenciones en la V-21, a la altura de Albuixech, y en la V-30, a su paso por Xirivella, dos de los accesos más utilizados por los conductores para entrar y salir de València.

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