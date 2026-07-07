Bernabé 'recupera' a Lerma para la 'batalla de València'

Las elecciones se acercan y los distintos partidos comienzan a tratar de activar a sus bases. Para estimular esa movilización, el PSPV de València que pilota Pilar Bernabé ha optado por una clásica cena de verano que tendrá lugar el jueves, 16 de julio, en el Cabanyal. Un encuentro que contará con otro 'clásico' como invitado especial: el expresident de la Generalitat Joan Lerma.

En un momento de crisis de referentes y con la 'batalla de València' a la vuelta de la esquina, los socialistas de la ciudad de València recuperan a un histórico del partido cuya presencia mediática ha sido muy reducida en los últimos tiempos. Según la publicación en redes sociales, será una noche "para compartir y reencontrarnos".