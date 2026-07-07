Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa

Carcaixent se convierte este martes 7 de julio en el municipio con más calor de España y de Europa con una máxima de 44.8ºC. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia de Valencia es la que mayores temperaturas ha registrado en la jornada de hoy a nivel nacional y europeo.

Son las comarcas del interior las que más han sufrido el intenso calor de este martes, en pleno aviso rojo por altas temperaturas, con máximas que han superado los 44ºC en varias localidades de la Ribera y la Costera.

La de Carcaixent es la temperatura más elevada que se ha alcanzado en este observatorio en un mes de julio desde que hay registros (en 1971), superando el récord de los 44.2 del 7 de julio de 2015.

Termómetros por encima de 40ºC

Un total de 60 municipios de la Comunitat Valenciana han registrado temperaturas por encima de 40 grados esta jornada. Según los datos de Aemet, se han registrado 44.8 en Carcaixent, 44.2 en Xàtiva, 43.5 en Ontinyent, 43.2 en Barx, 43.2 en Pego, 42.6 en Bicorp, 42.0 en Turís, 41.9 en Miramar, 41.5 en Jalance, 41.5 en Oliva, 41.2 en Llíria, 40.8 en Chelva, 40.4 en Segorbe, 40.3 en Bejís, 40.2 en Atzeneta del Maestrat, 40.2 en Zarra y 40.2 en Orihuela.

Más calor en los próximos días

Aemet afirma que quedan, por lo menos, dos días más de intenso calor en la Comunitat Valenciana. La Agencia advierte de que si bien las temperaturas se prevén algo más bajas en el litoral por la entrada de brisas más frescas y húmedas que las de este viernes, esto supone que con un ambiente más húmedo las noches van a ser más cálidas. El viernes se espera un descenso generalizado de las temperaturas, pero todavía con valores superiores a lo normal.

Evolución de la temperatura media en la Comunitat Valenciana esta ola de calor / Aemet

El Mediterráneo, 2.6ºC más cálido de lo normal

La temperatura del mar Mediterráneo llegó a estar a 26,63ºC a finales de junio, 2.6°C más cálido de lo normal, según ha señalado este martes la Agencia Estatal de Meteorología, que ha hablado de "valores sin precedentes para la época del año".

La temperatura del Mediterráneo llegó a estar a 26,63ºC a finales de junio, 2,6ºC por encima de lo normal. / AEMET

"Superó incluso el promedio normal del momento del año en el que el mar está más cálido (2ª quincena de agosto)", ha advertido el organismo estatal a través de su cuenta en 'X'.

A principios de julio, tanto el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) como el de Vigilancia Marina (CMEMS) advirtieron que las temperaturas globales de la superficie del mar habían superado los niveles récord para esta época del año observados en 2023 y 2024.

En concreto, CS3 midió 20,86ºC el pasado 21 de junio, ligeramente por encima de los 20,83ºC observados en 2023 y 2024. Por su parte, el CMEMS registró 21ºC el mismo día, superando en 0,1ºC los récords anteriores de 2023 y 2024.

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Si bien Copernicus admitió que es "significativo" que las temperaturas alcancen niveles récord para esta época del año, opinó que "concuerda" con el inicio de El Niño y con los récords de temperatura de la superficie del mar observados en el Pacífico norte en los meses anteriores. "Queda por ver si este exceso es temporal o indicativo de las condiciones de los próximos meses", resumió el organismo.