El eclipse solar de agosto se convierte en gran fenómeno para la divulgación científica

El eclipse del 12 de agosto es, además de un fenómeno astronómico, un acontecimiento social. Se presenta como una atracción turística que prevé grandes desplazamientos hacia las zonas con mejor visibilidad. Estas agrupaciones dejan entrever su naturaleza de celebración colectiva.

El presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), Jordi Cornelles, define este fenómeno atmosférico-astronómico como uno de los más impactantes que un ser humano puede vivir a lo largo de su vida. "Genera en el espectador una emoción intensísima, la gente se emociona y se ponen a aplaudir, es un evento que hay que vivir acompañado", afirma.

CAAT por la noche / Redacción Levante-EMV/Asociación Valenciana de Astronomía

La asociación pretende difundir la astronomía con información dirigida al público general y, al mismo tiempo, realiza diversas investigaciones alrededor de esta ciencia. Uno de sus mayores intereses es el seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos, en el que es considerada tercera mejor del mundo a nivel amateur, según organismos que dependen de la Agencia Espacial Europea.

Sin embargo, la entidad no ha programado ninguna actividad alrededor del próximo eclipse a causa de los limitados recursos de los que dispone: "La logística sería imposible de manejar para una asociación como la nuestra, y podría ser peligroso para los asistentes", explica el presidente.

Una oportunidad pedagógica

El evento es de una característica social innegable y este interés general favorece la curiosidad por aprender más sobre estos fenómenos. Por ello, es una oportunidad de captación de público para los que se dedican a la pedagogía y divulgación de esta materia.

Cornelles reconoce que se están llevando a cabo muchísimas conferencias con motivo del eclipse y afirma que estas actividades surgen como respuesta a una demanda cada vez mayor de información en torno al evento. "Estamos notando una mayor afluencia de gente que viene a nuestro local preguntando por apuntarse a la asociación", cuenta.

Jordi Cornelles junto al telescopio Meade de 16 pulgadas / Redacción Levante-EMV/Asociación Valenciana de Astronomía

Medidas de seguridad

El presidente de la AVA advierte también de la importancia de tomar medidas de seguridad durante la observación. Las gafas de eclipse son fundamentales para preservar la salud ocular de los espectadores. En caso de no hacer uso de ellas, existe el riesgo de desarrollar un problema de retina, una lesión grave ocular o, en los peores casos, una ceguera temporal o definitiva.

"Aunque no seas consciente de que se está produciendo un daño, porque no percibes calor ni te produce molestia, solo las gafas especializadas te protegen de la radiación ultravioleta. Si esta incide en la retina, la quema", alerta Cornelles. Insiste en que las gafas de eclipse no pueden sustituirse por remedios caseros como lentes de sol o cristales ahumados y asegura que durante los días siguientes a un fenómeno de estas características, los casos de lesión ocular en el territorio donde se ha producido, aumentan notablemente.

Hacer uso correcto de las gafas de eclipse

Aún así, las gafas de eclipse también deben revisarse y utilizarse adecuadamente. Un estudio elaborado por miembros del departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, examina la eficacia de estos visores especiales. Los resultados recomiendan a los fabricantes que establezcan una fecha de obsolescencia recomendada basada en pruebas de material y condiciones de almacenamiento. Por otra parte, los investigadores piden una clara difusión de pautas sobre el correcto uso de los consumidores, enfatizando la importancia de la verificación previa a cada eclipse.

Cornelles avisa también de que estas gafas no deben quedar puestas más de dos minutos. "Lo más conveniente es ponerlas y quitarlas, manteniéndolas sobre los ojos durante intervalos cortos de tiempo, esperar y volver a mirar cuando la Luna tape un poco más el Sol y así ver la evolución progresivamente sin dañar la vista", recomienda.

Las redes y el ocio como impulso para la ciencia

Muchos youtubers, influencers y cuentas de divulgación científica se han hecho eco del eclipse y han acercado al público, principalmente el más joven, a este fenómeno. Gracias a ello, otras empresas rurales y de turismo han programado eventos alrededor del acontecimiento, transformándolo en una oportunidad de ocio.

Mientras algunos prefieren disfrutarlo desde un punto de vista más científico, otros optan por hacerlo acompañados de vino en alojamientos rurales, pero en ambos casos se demuestra interés por el suceso astronómico. "Se han creado muchas iniciativas, las hay de tipo comercial o simplemente grupos que divulgan las medidas necesarias para que todo el mundo pueda disfrutar de manera segura", afirma Jordi Cornelles.

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Circumpolar sobre el CAAT 01 / Redacción Levante-EMV/Asociación Valenciana de Astronomía

A pesar de que la asociación no realizará ninguna actividad a causa del eclipse, el día 18 de julio tendrá lugar su jornada de puertas abiertas en el observatorio de Aras de los Olmos, de forma que el público pueda conocer sus instalaciones. "Todos los años acuden cientos de personas a conocer el cielo y pasar una velada con nosotros, observando a través de nuestros telescopios", concluye el presidente de la AVA.