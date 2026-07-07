Necrológica
Fallece la arqueóloga y docente Amalia Gil Cebrián
La historiadora tuvo un gran protagonismo en la aplicación de la reforma educativa de Maravall en la Comunitat Valenciana y fue una introductora de la arqueología en las enseñanzas medias
Estaba casada con el catedrático Salvador Almenar, presidente de la sección valenciana de la Fundació Ernest Lluch
Levante-EMV
La arqueóloga y abanderada de la educación pública Amalia Gil Cebrián ha fallecido a los 79 años, según confirman fuentes cercanas. Gil Cebrían estaba casada con Salvador Almenar, catedrático de Doctrinas Económicas, director General de Universidades con el conseller de Educación (1981-1989) Ciprià Ciscar y discípulo del economista Ernest Lluch, por lo que es presidente de la sección valenciana de la Fundació Ernest Lluch.
Precisamente durante la etapa de Ciprià Císcar al frente de Educación, Amalia Gil Cebrián tuvo un destacado protagonismo en la implantación en la Comunitat Valenciana de las reformas educativas de José María Maravall (ministro de Educación de 1982 a 1988 e impulsor de la ley de Reforma Universitaria de 1983 y la ley orgánica del Derecho a la Educación de 1985) en su faceta como docente y en la gestión de la base educativa de los años 80 y posteriores.
Amalia Gil Cebrián también introdujo la arqueologia en los estudios medios o para personas sin recursos para que los niños y niñas sin medios económicos pudieran aproximarse con metodología rigurosa a los temas arqueológicos. También era una activa participante de las escuelas de verano y una "feminista militante 'avant la lettre'".
La familia y amigos la despedirán hoy martes en el Tanatorio Municipal de València de 11.00 a 14.00 h y de 15.00 a 16.30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
- Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- El primer nido de avispa asiática en Valencia no es el peligroso: la reina ya construye otro mucho mayor
- Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados