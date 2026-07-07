Fallece la arqueóloga y docente Amalia Gil Cebrián

La arqueóloga y abanderada de la educación pública Amalia Gil Cebrián ha fallecido a los 79 años, según confirman fuentes cercanas. Gil Cebrían estaba casada con Salvador Almenar, catedrático de Doctrinas Económicas, director General de Universidades con el conseller de Educación (1981-1989) Ciprià Ciscar y discípulo del economista Ernest Lluch, por lo que es presidente de la sección valenciana de la Fundació Ernest Lluch.

Precisamente durante la etapa de Ciprià Císcar al frente de Educación, Amalia Gil Cebrián tuvo un destacado protagonismo en la implantación en la Comunitat Valenciana de las reformas educativas de José María Maravall (ministro de Educación de 1982 a 1988 e impulsor de la ley de Reforma Universitaria de 1983 y la ley orgánica del Derecho a la Educación de 1985) en su faceta como docente y en la gestión de la base educativa de los años 80 y posteriores.

Amalia Gil Cebrián también introdujo la arqueologia en los estudios medios o para personas sin recursos para que los niños y niñas sin medios económicos pudieran aproximarse con metodología rigurosa a los temas arqueológicos. También era una activa participante de las escuelas de verano y una "feminista militante 'avant la lettre'".

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La familia y amigos la despedirán hoy martes en el Tanatorio Municipal de València de 11.00 a 14.00 h y de 15.00 a 16.30 horas.