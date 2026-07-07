Así es la "falsa brisa" que dispara el termómetro en la Comunitat Valenciana: el fenómeno que explica la Aemet

La Comunitat Valenciana se encuentra inmersa en su segunda ola de calor del verano. Algunos municipios ya han registrado este martes los primeros 40 grados y se espera que algunos del prelitoral sur de la provincia de Valencia puedan alcanzar hasta los 44 grados de máxima.

Este episodio intenso de calor que afecta a la Comunitat Valenciana está dejando una imagen que, aunque no es un fenómeno completamente nuevo, sí se trata de algo poco habitual. Durante la tarde sopla viento del mar, las temperaturas apenas descienden. Sin mebargo, lejos de refrescar el ambiente, la brisa está llegando mucho más cálida y seca de lo normal, un fenómeno que está favoreciendo registros extremos incluso en municipios del litoral.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) explica que no se trata de una brisa marina convencional, sino de una "falsa brisa", una situación que ya se produjo durante el mes de junio y que vuelve a repetirse durante este episodio de calor extremo que afecta estos días a gran parte de la Península Ibérica y de la que la Comunitat Valenciana no se libra.

¿Qué es la "falsa brisa" de la que habla la Aemet?

Aunque a simple vista pueda parecer la típica brisa mediterránea, ya que el viento proviene del sureste durante buena parte de la tarde, hay varios indicadores que demuestran que su comportamiento es completamente diferente. En la ciudad de València, por ejemplo, el viento ha soplado con rachas de entre 20 y 30 kilómetros por hora sin que las temperaturas bajaran de los 35 grados durante gran parte del día. Otro de los indicadores importantes a tener en cuenta es la humedad relativa, que se ha situado por debajo del 30%, cuando los valores habituales de una brisa veraniega son del 60%.

Esta combinación de calor intenso y aire seco evidencia que el viento no está transportando esa brisa fresca y húmeda procedente del Mediterráneo, sino una masa de aire muy recalentada. Todo esto propicia esas noches tórridas en las que el termómetro no baja de los 25 grados y que se han disparado en los últimos años.

Una atmósfera mucho más seca de lo habitual

Otro de los aspectos que ha llamado la atención de los expertos de la AEMET es la extraordinaria visibilidad registrada estos días. En pleno verano, lo habitual es que la humedad, las sales marinas y otros aerosoles limiten la visibilidad horizontal a unos 20 o 30 kilómetros. Sin embargo, durante este episodio se han superado los 100 kilómetros de visibilidad, permitiendo incluso observar con claridad el Montgó desde la ciudad de València. Para la AEMET, este es un claro indicio de que la atmósfera presenta una cantidad muy reducida de humedad y partículas en suspensión.

La explicación se encuentra en la potente dorsal anticiclónica que domina la atmósfera sobre la Península Ibérica. Este sistema favorece el descenso del aire desde capas altas, provocando que se comprima, se recaliente y pierda humedad.

Como consecuencia, se inhibe la circulación habitual entre la brisa marina y la denominada contrabrisa en altura, un mecanismo imprescindible para que el aire fresco del Mediterráneo penetre tierra adentro. Al no completarse ese circuito, el viento mantiene una dirección marítima, pero pierde prácticamente toda su capacidad para refrescar el ambiente.

¿Cuándo llegará el alivio?

Según las previsiones de la AEMET, esta situación continuará durante la jornada de este martes 7 de julio, cuando el litoral valenciano podría acercarse a los 40 grados pese a la presencia de viento del sureste.

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Los modelos meteorológicos apuntan a que el miércoles comenzará a recuperarse el funcionamiento normal de la brisa mediterránea. Aunque la masa de aire seguirá siendo muy cálida, volverá a establecerse el circuito de viento entre la superficie y las capas medias de la atmósfera, permitiendo la entrada de aire algo más fresco y húmedo desde el mar. Esto favorecerá un ligero descenso de las temperaturas en el litoral, aunque el ambiente continuará siendo muy caluroso el alivio será limitado.