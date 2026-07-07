Cómo conseguir las gafas que regala el Ayuntamiento para ver el eclipse total

Este 12 de agosto tendrá lugar el evento más esperado del verano de 2026 ya que el último caso de eclipse total visible desde la Península Ibérica tuvo lugar en 1905. Sin embargo, para disfrutar del fenómeno de forma segura, es fundamental hacer uso de las gafas de eclipse, específicas para esta función.

La Comunitat Valenciana es uno de los puntos mejor valorados para presenciar el fenómeno y precisamente por ello, el Ayuntamiento se ha encargado de facilitar el acceso de los ciudadanos a estas lentes a través de la Organización València Sostenible, el organismo municipal que impulsa la transición energética, la mejora climática y la educación ambiental. En caso de no hacer uso de ellas, existe el riesgo de desarrollar un problema de retina, una lesión grave ocular o, en los peores casos, una ceguera temporal o definitiva.

Cómo conseguir las gafas

Las personas inscritas a las actividades gratuitas este verano por València Sostenible ya tienen asegurado recibir un par de gafas homologadas por su participación en el proyecto. Por ejemplo, los asistentes de Estiu DiverActiu, una serie de talleres para todos los públicos durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, también podrán disponer de ellas de forma completamente gratuita las personas que acudan a conocer l'Oficina de l'Energia i l'Observatori del Canvi Climàtic.

Acercar la seguridad a los ciudadanos

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha esta campaña para acercar al público hacia el conocimiento y la puesta en práctica de un estilo de vida más sostenible que favorezca a la ciudad. Al mismo tiempo, consigue concienciar a los interesados en ver el eclipse de la importancia de las medidas de seguridad recomendadas y permite cumplirlas de forma sencilla.

Se prevé la distribución de un par de gafas de eclipse por persona hasta agotar las existencias a todos los visitantes de ambos centros que ofrecen servicios gratuitos en materia de sostenibilidad, ahorro energético y eficiencia. Además, el Ayuntamiento recuerda que estos están disponibles durante todo el año.

También es necesario recordar que las gafas de eclipse no deben quedar sobre los ojos durante más de dos minutos, tal y como explica el presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía Jordi Cornelles "lo más conveniente es ponerlas y quitarlas, manteniéndolas sobre los ojos durante intervalos cortos de tiempo, esperar y volver a mirar cuando la Luna tape un poco más el Sol y así ver la evolución progresivamente sin dañar la vista".

Por otra parte, recuerda que el daño ocular no se percibe en muchas ocasiones porque no produce molestia ni calor en el momento de la visualización del eclipse. Por ello, es importante prestar atención y cumplir estrictamente las medidas recomendadas por los expertos, sin hacer uso de otras alternativas a las gafas como lentes de sol o cristales ahumados.

Un dispositivo para garantizar la seguridad

La ciudad es uno de los lugares privilegiados de España desde donde se puede observar el eclipse total y no parcialmente. Este fenómeno atraerá a miles de personas y el Ayuntamiento está coordinando un dispositivo especial aprobado por la Junta Local de Protecció Civil, en el cual se prioriza completamente la seguridad y concienciación de las personas que acudan como espectadoras para garantizar el correcto desarrollo de la actividad sin perjuicios para la salud.

El dispositivo coordina los diferentes servicios municipales encargados de garantizar la seguridad, movilidad y atención ciudadana mediante el refuerzo del cuerpo de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y limpieza de transporte público.

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València comprometida con la sostenibilidad

La iniciativa pretende hacer eco del trabajo desarrollado por València Sostenible para la educación ambiental mediante sus actividades, asesoramiento especializado y propuestas de participación ciudadana, de forma que se conozcan sus servicios y se aprovechen durante todo el año. Además, la integración de estos principios de sostenibilidad es una de las características que ha hecho a València ser una ciudad referente ecológico global, y que fue nombrada Capital Verde Europea 2024.