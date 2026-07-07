El amplio operativo consigue estabilizar el incendio de Soneja tras arrasar 183 hectáreas pese a las condiciones meteorológicas adversas

El incendio forestal de Soneja, declarado el domingo al mediodía, fue estabilizado el lunes alrededor de las 17.15 horas después de una jornada de intensa actividad del importante operativo desplegado y reforzado respecto al domingo con 16 medios aéreos, 100 vehículos y más de 300 efectivos. El objetivo era luchar contra las condiciones meteorológicas adversas -rachas de viento de 40 kilómetros por hora, intenso calor y poca humedad- y evitar que las llamas siguieran sin control, como se cerró la jornada del domingo. Tras más de 24 horas luchando contra el fuego, a primera hora de la tarde se consiguió al menos estabilizarlo; el próximo reto es avanzar hacia su extinción. En ese momento, las llamas habían calcinado 183 hectáreas y 8.400 metros cuadrados aproximadamente, según la información ofrecida por la Generalitat Valenciana. Eran solo dos más que la cifra del mediodía y da una muestra de lo bien que evolucionó la tarde. La evaluación final del perímetro permitirá concretar esta cantidad de masa forestal quemada.

Sara Fernández

La principal preocupación ayer era que el fuego penetrara completamente en el Parque Natural de la serra d'Espadà, como ocurrió parcialmente el día previo, y provocar un daño medio ambiental mucho mayor. "Si hubiera ocurrido podríamos estar hablando de más de 10.000 metros cuadrados quemados -, esgrimió el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en su comparecencia de la tarde-. Quiero agradecer el trabajo de todos los medios aéreos y de los efectivos terrestres que han hecho una importante labor para frenar el avance del fuego".

El conseller Juan Carlos Valderrama en una de las reuniones del Punto de Mando Avanzado del incendio de Soneja. / GVA

Los pronósticos no eran demasiado favorables a primera hora del lunes. El president Juanfran Pérez Llorca aseguró el domingo que era "muy difícil" hacer una previsión de la evolución del fuego. Las condiciones meteorológicas de la nochedieron una pequeña tregua, pero por la mañana estas eran "desfavorables" y empeoraron con el paso de las horas. El principal enemigo fue el viento, que alcanzó rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la zona; ya contribuyó a expandir las llamas el domingo y desplazarlas hacia la localidad de Azuébar, lo que obligó a evacuar a sus más de 500 vecinos. Las altas temperaturas por encima de los 35 grados -es la máxima registrada por la estación de Soneja a cargo de l'Associació Valenciana de Meterología (Avamaet)-, el aviso amarillo activo desde el mediodía y la baja humedad, con un ambiente seco, no ayudaban a priori a favorecer la estabilización del incendio; al contrario. Pese a ello, finalmente se consiguió.

A ello contribuyó el amplio operativo desplegado entre el Gobierno central, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Generalitat Valenciana con los bomberos forestales y la Diputación de Castellón mediante el Consorcio Provincial de Bomberos. La colaboración ha sido "total" entre administraciones según transmiten todos los responsables políticos. El dispositivo se amplió con respecto al del domingo con la llegada de brigadas de refuerzo del Ministerio de Transición Ecológica provenientes de Jérica (Zaragoza) y Cuenca.

Bomberos recorriendo zonas ya calcinadas y sin llamar ayer lunes. / Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón

Una vez controlado el incendio los efectivos mermaron su despliegue, especialmente en el terreno aéreo. Este quedó reducido a seis unidades, las cuales estuvieron trabajando hasta el ocaso, lo que conllevó una reestructuración del resto de efectivos terrestres. Como explicó el director del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Fernando Pérez, el foco estuvo a primera hora en el flanco izquierdo, donde se concentraron los medios aéreos ante la dificultad de acceder por tierra. Pero, a partir de la tarde y sobre todo por la noche, este se desplazaría al flanco derecho, más accesible, para refrescar las zonas donde había poca llama e impedir que el perímetro del incendio aumentara.

Medioa áereos descargando agua en las labores de extinción del incendio de Soneja. / Andreu Esteban

La evolución favorable del incendio no permitió que los más de 500 vecinos evacuados del municipio limítrofe de Azuébar a primera hora de la tarde del domingo volvieran a sus casas. Han tenido que pasar una segunda noche fuera de casa alojados en casas de amigos o familiares o, en su defecto, en el seminario de Segorbe, el espacio habilitado por la Generalitat para quien no tuviera otra opción. Según los datos ofrecidos ayer por Pérez Llorca, son 41 personas las que se han acogido allí. La idea es que puedan regresar a sus casas este martes por la mañana siempre que "la evolución sea positiva", como explicó Valderrama ayer por la tarde.

José Manuel López

Investigación en marcha

Sobre el origen del fuego, se desconocen aun las causa y el Seprona de la Guardia Civil tiene abierta una investigación al respecto. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, apuntaba que las causas "no parecen naturales". Lo hacía en una comparecencia ante los medios de comunicación por la mañana, en la que aseguró que el foco estaba "muy localizado", por lo que auguraba que "en las próximas horas podamos tener más información". Será entonces cuando se sepa si el origen es fortuito, si se trata de una imprudencia -el fuego podría haberse originado en la zona de las Palomillas donde hay varias casetas de campo- o fue intencionado.

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La jornada de este martes será clave porque la Comunitat Valenciana se enfrenta al peor día de esta segunda ola de calor, que activa el aviso rojo en el sur de la provincia de Valencia y de color naranja en la zona del incendio, donde se alcanzarán máximas de 38 grados en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, por la tarde, hay alta probabilidad de que se produzcan tormentas secas y eléctricas en el interior de Castellón. "Eso nos va a poner en una situación muy complicada en todo el territorio de la Comunitat Valenciana", aseguraba Pérez Llorca ayer. Pocas horas después, la Generalitat prohibió la circulación en vehículo o a pie por los 17 parques naturales de la autonomía, entre otras medidas adoptadas. El riesgo de incendio forestal para hoy es extremo en toda la autonomía.