El 'mal de la rata' se dispara en el entorno de l'Albufera por el cambio climático y la dana

Para desarrollar una enfermedad tropical no hace falta embarcarse en ningún viaje al Caribe ni hacia ningún destino exótico. Aquí, en casa, en la Comunitat Valenciana, las hay endémicas. Por ejemplo, la leptospirosis, conocida en el entorno de la Albufera como 'mal de la rata'. Se trata de una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira, que se reproduce en el agua estancada después de inundaciones -como sucede en los arrozales y otros humedales- o lluvias fuertes, como sucedió tras la dana del 29 de octubre de 2024. Agua, tierra húmeda o lodos que estén contaminados con orina o tejidos de animales infectados, sobre todo roedores.

No llegan buenas noticias sanitarias sobre su grado de prevalencia. En los últimos 15 años, apenas se habían detectado casos graves de personas infectadas por esta bacteria, enfermos que padecen la conocida como fiebre de Weil, que puede llegar a ser mortal. Pero en los últimos tres años han saltado las alarmas. Solamente en el Hospital la Fe, se han tratado entre seis y ocho casos, afortunadamente ninguno de ellos con resultado de muerte. El repunte de cuadros graves de leptospirosis, con fallos multiorgánicos, va de la mano del incremento de episodios climáticos extremos, con olas de calor cada vez más frecuentes, como consecuencia del cambio climático. Y, también es fruto de la citada dana.

Solo un pequeño porcentaje de personas infectadas desarrolla de forma grave de la enfermedad. Por tanto, este aumento de casos críticos sugiere a los investigadores que la afección está mucho más extendida de lo que pueda parecer, explica a este diario el doctor Víctor García Bustos, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital La Fe. El experto comenta que en muchas ocasiones esta infección presenta "síntomas inespecíficos" que ni siquiera llevan a las personas que los sufren a ir al médico. Son manifestaciones clínicas similares a las de una gripe. Solamente acuden, añade, cuando se trata de una afección grave, que se traduce en "afectación multiorgánica", que puede causar ictericia, fallo renal, hemorragia y miocarditis con arritmias; meningitis y hemorragia pulmonar con fallo respiratorio, según la OMS.

Un diagnóstico muy complicado

"Todos los pacientes críticos que han llegado ingresan al poco en la UCI y si no fuera por el tratamiento antibiótico, la mortalidad sería alta", señala. El 'mal de la rata' es "difícil de diagnosticar". Para empezar, subraya, "no se sospecha, no piensas en esa enfermedad". "Hay que preguntar al paciente por su puesto de trabajo y su exposición y pedir pruebas específicas que no están disponibles en todos los centros". Varios de los pacientes atendidos son agricultores arroceros, un colectivo susceptible de contraer la leptospirosis. Es una bacteria que crece "más rápido y se multiplica" con las altas temperaturas y el agua estancada.

El 'mal de la rata' tiene visos de "poder ir en aumento". También la incidencia de enfermedades como el virus del Nilo o el dengue, netamente tropicales. Es lo que sucede cuando se "tropicaliza el ecosistema", advierte García Bustos. El doctor lidera, junto al Grupo de Investigación Infección Grave del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, un proyecto que consiste en concienciar a los arroceros del peligro de la leptospirosis, darles pautas y elaborar un mapa sobre la enfermedad. Una acción que se articulará en varias sesiones con los agricultores organizadas con el sindicato agrario AVA-Asaja en l'Horta Sud y la Ribera Baixa. La iniciativa cuenta con la colaboración del Servicio de Microbiología de La Fe y la financiación del Grupo de Estudio de Patologías Importadas (Gepi) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

Cuatro reuniones este mes

Las sesiones con los agricultores arroceros tendrán tres objetivos principales: informar sobre la leptospirosis y otras enfermedades infecciosas emergentes que pueden agravarse con el cambio climático y ante las que habrá que estar alerta -como enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos o garrapatas, entre otras-; conocer la visión de los agricultores sobre los cambios que atraviesa el sector y que pueden influir en el contacto con nuevas infecciones; y ofrecer la participación voluntaria en un estudio con una extracción de sangre para evaluar el estado actual de exposición del sector arrocero a la leptospirosis y a otros patógenos emergentes. Las personas que participen en ese programa voluntario sabrán si en algún momento han sufrido la enfermedad. "Quien se ha contagiado ha fabricado anticuerpos protectores", es la memoria inmunológica que permite conocer la exposición al patógeno, indica García Bustos.

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Las reuniones informativas de AVA-Asaja tendrán lugar el 14 de julio (siempre de 10,30 a 12,30 horas) en El Palmar (alcaldía); el 15 de julio en Catarroja (sociedad de cazadores en el Port de Catarroja); el 16 de julio en Alfafar (sede de la acequia de Río Turia) y el 21 de julio en Sueca (salón de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana).