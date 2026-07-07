Vaivén
Marzà pone en el punto de mira los viajes de Infantino
Ya era conocido por varias polémicas, pero en las últimas 48 horas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha tomado todavía más protagonismo tras la insólita decisión de la organización de suspender la sanción al delantero de EEUU a petición de Donald Trump para que pudiera jugar los octavos contra Bélgica. Ese rebufo de relevancia (algo que el algoritmo premia) se ha adherido el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, para fijarlo como ejemplo para exponer una de sus propuestas políticas: prohibir los vuelos en jets privados.
"Estos son todos los vuelos que ha hecho en su jet privado el presidente de la FIFA, el que se está cargando el fútbol, en estas dos semanas de Mundial", expresa Marzà en un vídeo en Instagram en el que enseña un mapa de Norteamérica con numerosas líneas moradas que cruzan México, Canadá y EEUU; "todo mientras tú te mueres de calor por el cambio climático y a los agricultores no les dejan coger su tractor para trabajar la tierra". Así, propone tanto que quien más contamine, "más pague" y prohibir los citados vuelos en jets privados recordando que estos trayectos por parte de los "megarricos" en España contaminan como un millón de personas.
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