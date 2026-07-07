Vaivén
Miriam Bouiali Brines ya es mamá
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
València
Nuestra compañera Miriam Bouiali Brines, periodista de Levante-EMV y coordinadora del suplemento educativo Aula, ya es mamá. Miriam y su marido, Mohamed El Bahri, ya tienen en sus brazos al pequeño Naim, que vino al mundo ayer lunes a las 20.44 horas en el Hospital General de València y pesó 4,35 kg al nacer.
La familia de Levante-EMV se une a la felicidad de Miriam y Mohamed y les desea todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida junto a Naim.
- El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- El primer nido de avispa asiática en Valencia no es el peligroso: la reina ya construye otro mucho mayor
- Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana