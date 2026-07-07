Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio SonejaAccidente Valencia hoy última horaAviso rojo ola de calorFinca RojaDesalojados AzuébarSucesos XàbiaPretemporada Valencia CF
instagramlinkedin

Vaivén

Miriam Bouiali Brines ya es mamá

Levante-EMV da la bienvenida al pequeño Naim

Levante-EMV da la bienvenida al pequeño Naim

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Nuestra compañera Miriam Bouiali Brines, periodista de Levante-EMV y coordinadora del suplemento educativo Aula, ya es mamá. Miriam y su marido, Mohamed El Bahri, ya tienen en sus brazos al pequeño Naim, que vino al mundo ayer lunes a las 20.44 horas en el Hospital General de València y pesó 4,35 kg al nacer.

La familia de Levante-EMV se une a la felicidad de Miriam y Mohamed y les desea todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida junto a Naim.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
  2. Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
  3. Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
  4. La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
  5. El primer nido de avispa asiática en Valencia no es el peligroso: la reina ya construye otro mucho mayor
  6. Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
  7. Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
  8. Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana

Miriam Bouiali Brines ya es mamá

Miriam Bouiali Brines ya es mamá

El amplio operativo consigue estabilizar el incendio de Soneja tras arrasar 183 hectáreas pese a las condiciones meteorológicas adversas

El amplio operativo consigue estabilizar el incendio de Soneja tras arrasar 183 hectáreas pese a las condiciones meteorológicas adversas

Compromís duda si extrapolar la 'fórmula Oltra' a la batalla por la Generalitat

Compromís duda si extrapolar la 'fórmula Oltra' a la batalla por la Generalitat

Los refugios climáticos, un recurso poco conocido para combatir el calor

El 'mal de la rata' se dispara en el entorno de l'Albufera por el cambio climático y la dana

El 'mal de la rata' se dispara en el entorno de l'Albufera por el cambio climático y la dana

El eclipse solar de agosto se convierte en gran fenómeno para la divulgación científica

El eclipse solar de agosto se convierte en gran fenómeno para la divulgación científica

Municipios en la diana de la ola de calor: pueden alcanzar los 44 grados este martes bajo aviso rojo

Municipios en la diana de la ola de calor: pueden alcanzar los 44 grados este martes bajo aviso rojo

La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia

La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
Tracking Pixel Contents