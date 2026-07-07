Miriam Bouiali Brines ya es mamá

Nuestra compañera Miriam Bouiali Brines, periodista de Levante-EMV y coordinadora del suplemento educativo Aula, ya es mamá. Miriam y su marido, Mohamed El Bahri, ya tienen en sus brazos al pequeño Naim, que vino al mundo ayer lunes a las 20.44 horas en el Hospital General de València y pesó 4,35 kg al nacer.

La familia de Levante-EMV se une a la felicidad de Miriam y Mohamed y les desea todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida junto a Naim.