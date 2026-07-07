¿Mitin o Mundial? El PPCV prepara pantallas para evitar que 'la roja' contraprograme un acto de Pérez Llorca

Desde las once de la pasada noche, una vez España logró su pase a los cuartos de final del Mundial tras imponerse a Portugal, un incómodo dilema se ha planteado para muchos militantes del PPCV.

Resulta que el PP de la provincia de Alicante ha organizado para ese día un encuentro a las 20.30 horas en Elx. Participará el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pero la casualidad ha querido que a las 21 horas España se juegue un trascendental cruce contra Bélgica por un puesto en las semifinales de un Mundial.

No está anunciada presencia de dirigentes nacionales del partido, pero, en este momento, con el PPCV en efervescencia y todos los gestos, presencias y ausencias midiéndose al detalle, la dirección autonómica había dado mucha importancia a esta cena de verano de la dirección provincial en Alicante. Se busca una gran movilización. El precedente es el almuerzo de hace un par de sábados en Sueca con Feijóo, un gran éxito de convocatoria de la dirección provincial de Vicent Mompó.

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Mompó y Barcala. / Levante-EMV

En el PP reconocen que están trabajando ya en la instalación de pantallas para poder ver el partido e incluso en adelantar el inicio del acto para poder compatibilizarlo con el partido. En el PP son gente de fútbol. Sin ir más lejos durante las Hogueras de Alicante se vio a Llorca y sus colaboradores más próximos en un bar viendo el España-Arabia de la fase de grupos; y también a Mompó y al alcalde Barcala haciendo lo mismo. Por la confianza absoluta en la selección, cuentan en el partido, ya se había previsto ese escenario. Si no puedes con el enemigo, únete a él.