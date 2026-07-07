Municipios valencianos en la diana de la ola de calor: pueden alcanzar los 44 grados este martes bajo aviso rojo

El litoral sur de la provincia de Valencia estará en nivel de aviso rojo -riesgo extremo- por calor este martes. Así lo ha decretado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) porque sus pronósticos contemplan la posibilidad de que las máximas se disparen hasta los 44 grados. Este segundo día de la ola de calor, cuya duración se extenderá hasta el jueves, es en principio el más intenso del episodio tórrido. Se espera que las temperaturas máximas vayan en ascenso y sean "significativamente elevadas en general". En el litoral, concretamente, en València ciudad se podrían alcanzar los 37 grados.

En el resto del territorio autonómico, hay previstos también avisos, pero de menor intensidad. Serán de color naranja -riesgo importante- en el resto de la provincia de Valencia, en el litoral de Alicante y en el interior sur de Castellón, en la zona donde se declaró el domingo el incendio forestal de Soneja. Y de color amarillo en el resto de la provincia de Castellón y en el interior de Alicante. Pese a todo, la Aemet afirma que las máximas alcanzarán "valores significativamente elevados en amplias zonas de Valencia, extremo norte de Alicante e interior sur de Castellón".

Pese a todo este contexto, es el prelitoral del sur de la provincia de Valencia donde más se sentirá el calor. Allí, según las previsiones de la Aemet, se disparará la "probabilidad" de alcanzarse a los 44 grados. Ocurrirá en dos comarcas en concreto: en la Ribera, por ejemplo en los municipios de Carcaixent, l'Alzira, l'Alcúdia, la Pobla Llarga o Alberic; y en la Costera, como podría acontecer en Xàtiva. Sin embargo, el calor generalizado hace que la Conselleria de Sanidad incluya hasta 265 municipios en el listado de zonas con alto riesgo de sufrir el impacto de las altas temperaturas.

Los pronósticos incluyen la posibilidad de "tormentas secas o de poca precipitación en el interior", una circunstancia que puede ser aun más adversa en zonas forestales y dispara a nivel extremo el riesgo ante incendios forestales. El declarado el domingo en Soneja sigue preocupando al no estar controlado. Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha restringido el acceso sobre vehículo o a pie a los 17 Paques Naturales de la Comunitat Valenciana y prohíbe, entre otras actividades, encender fuego en estos espacios.

Riesgo salud

Ante este episodio de la ola de calor, Protección Civil pide seguir una serie de recomendaciones. Entre ellas, se pide limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y beber frecuentemente, vestirse con colores claros y cubrir la mayor superficie de piel posible y la cabeza, evitar los ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día y estar pendiente de las personas vulnerables. Estas son personas mayores o enfermas y aquellas que viven solas o aisladas.

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Por su parte, la Conselleria de Sanidad recuerda su campaña de concienciación bajo el lema "Que el calor no te la pegue" y recomienda "beber abundante agua o evitar la exposición directa al sol entre las 12 y las 17 horas, así como hacer deporte en las horas de menos calor o mantener la vivienda fresca y ventilada". Además, ante un posible golpe de calor se pide llamar al 112.