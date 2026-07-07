La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia

La Comunitat Valenciana se está enfrentando a una "situación meteorológica adversa", como así define la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a la segunda ola de calor del verano. Esta comenzó ayer lunes y dejó una máxima de hasta 39,2º C grados en Xàtiva, aunque las altas temperaturas fueron generalizadas. El episodio tórrido durará más de los previstos inicialmente -se esperaba que se alargara hasta el miércoles- y durará, como mínimo hasta el jueves. Sin embargo, serán hoy martes y mañana miércoles los días de "mayor intensidad" con "temperaturas significativamente elevadas" que alcanzarán los 44 grados.

Esto se producirá, si se cumplen los pronósticos, en el sur de la provincia de Valencia. En el litoral, la Aemet activa a partir de las 12 horas y hasta las 20 horas con el primer aviso rojo -significa "peligro extraordinario"- del verano. Estas máximas, que superarán los 40 grados de Sorita de finales de junio, podrían dispararse hasta los 42 o 44 grados. En Xàtiva, por ejemplo, el mercurio podría auparse hasta los 43 grados; y en zonas bajas del prelitoral podrán alcanzarse valores de 44 grados. Esto podría ocurrir, entre otros, en Carcaixent, Alzira, l'Alcúdia, La Pobla Llarga o Alberic.

En el resto del territorio autonómico, hay previstos también avisos, pero de menor intensidad. Serán de color naranja -riesgo importante- en el resto de la provincia de Valencia, en el litoral de Alicante y en el interior sur de Castellón, en la zona donde se declaró el domingo el incendio forestal de Soneja. Y de color amarillo en el resto de la provincia de Castellón y en el interior de Alicante. Pese a todo, la Aemet afirma que las máximas alcanzarán "valores significativamente elevados en amplias zonas de Valencia, extremo norte de Alicante e interior sur de Castellón".

Los pronósticos incluyen la posibilidad de "tormentas secas o de poca precipitación en el interior", una circunstancia que puede ser aun más adversa en zonas forestales y dispara a nivel extremo el riesgo ante incendios forestales. El declarado el domingo en Soneja sigue preocupando al no estar controlado. Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha restringido el acceso sobre vehículo o a pie a los 17 Paques Naturales de la Comunitat Valenciana y prohíbe, entre otras actividades, encender fuego en estos espacios.

Ola de calor hasta el jueves

El calor seguirá siendo intenso el miércoles, aunque el nivel de avisos no alcanza el nivel rojo, según las previsiones actuales. Se activarán avisos naranjas en las provincias de Valencia y Alicante, mientras que en Castellón solo serán amarillos. Sin embargo, las temperaturas "serán significativamente elevadas en general" y podrían alcanzarse 42 grados en puntos del interior sur de Valencia y de Alicante. Además, se pueden producir "chubascos y tormentas en el interior de Castellón por la tarde" que podrían "dejar rachas muy fuertes de viento". Si el incendio de Soneja no se ha extinguido entonces -algo complicado- podrían reactivar su virulencia o algunos de sus focos.

La ola de calor se cierra en principio el jueves, cuando la climatología será muy similar a la del día anterior. A partir del viernes se prevé un "descenso generalizado" de las temperaturas, que podría ser "localmente notable en el sur de Valencia". Pero eso no impedirá que, para el viernes, el mercurio se alce hasta los 38 o 39 grados en el interior sur de Alicante.

Impacto para la salud

Ante este episodio de la ola de calor, Protección Civil pide seguir una serie de recomendaciones. Entre ellas, se pide limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y beber frecuentemente, vestirse con colores claros y cubrir la mayor superficie de piel posible y la cabeza, evitar los ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día y estar pendiente de las personas vulnerables. Estas son personas mayores o enfermas y aquellas que viven solas o aisladas.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad recuerda su campaña de concienciación bajo el lema "Que el calor no te la pegue" y recomienda "beber abundante agua o evitar la exposición directa al sol entre las 12 y las 17 horas, así como hacer deporte en las horas de menos calor o mantener la vivienda fresca y ventilada". Además, ante un posible golpe de calor se pide llamar al 112.

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El impacto del calor persistente se observa en el exceso de mortalidad atribuible a las altas temperaturas. Hasta el momento, se registran 71 decesos por calor según la estadística del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Junio se ha alzado como el sexto mes del año más letal de la serie histórica con 62 casos.