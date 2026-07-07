Los 60 municipios valencianos que han superado hoy los 40°C

A fecha de 7 de julio de 2026, los termómetros valencianos se vuelven locos como se anticipaba en la mayoría de comarcas. Avamet (Asociación Valenciana de Metereología) comparte las insólitas cifras que muestran los 60 municipios por toda la Comunitat Valenciana que habrían superado los 40 °C a las 14:30 horas.

Los datos registrados que facilita Aemet de las numerosas zonas que han alcanzado altas temperaturas destaca considerablemente el interior de la provincia de Valencia como epicentro del episodio de calor y también en sus comarcas prelitorales, mientras que el litoral se salvó con temperatuas un poco más bajas por la influencia del mar.

Los municipios que más sufrieron fueron las de La Ribera Alta, con el registro de calor más elevado registrado en Sumacàrcer con 43,3 °C seguido de la Pobla Llarga (43,2 °C), Gavarda 42,8 °C), Càrcer (42,6 °C) y Alcàntera de Xúquer (41,8 °C) junto a La Costera con numerosos municipios entre 41 °C y 43 °C como Llocnou d'en Fenollet (42,9 °C), Canals (42,8 °C), Cerdà (42,1 °C) y Xàtiva (41,7 °C).

Se alcanzaron también los 41 °C en La Vall d'Albaida, con Ontinyent (41,6 °C), Albaida (41,2 °C), Montaverner (41,5ºC) y otros muchos municipios superando los 40 °C. En la Safor interior, la ola de calor también pasó con fuerza dejando a municipios como Simat de la Valldigna a 42,3 °C mientras que los registros más "bajos" son las comarcas más prelitorales como la Hoya de Buñol en Cheste (40,9 °C) y el Camp de Túria en Vilamarxant (41 °C).

La Aemet informa a su vez que Xàtiva ha alcanzado los 44,2 °C a la misma hora. Se trata de la temperatura más alta de la localidad desde el 10 de agosto de 2023, pero restringiendo la comparativa únicamente al mes de julio se trataría de la cifra más alta desde el mismo día de 2015 en el que el termómetro marcó 45,9 °C el 7 de julio.