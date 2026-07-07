El Palacio de Congresos celebra 28 años con "identidad propia" y como "pieza clave" del turismo de reuniones

El Palacio de Congresos de València está de celebración. El recinto cumple 28 años con "identidad propia" y consolidado como una "pieza clave" del turismo de reuniones en la ciudad, según ha informado en un comunicado.

Desde su inauguración en 1998, el Palacio de Congresos ha multiplicado por 4,6 el número de congresos internacionales que acoge, contribuyendo a posicionar a València como uno de los principales destinos MICE a nivel internacional, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

A lo largo de estos 28 años, el espacio ha acogido 3.498 eventos, ha recibido a más de 2,6 millones de visitantes y ha generado cerca de 2,8 millones de pernoctaciones en la ciudad.

Con motivo de este aniversario, el recinto ha lanzado la campaña '28 años de congresos al estilo València', una propuesta que, según ha explicado, refuerza una identidad propia clave para seguir posicionando la ciudad como destino internacional de congresos, convenciones y grandes encuentros profesionales.

La campaña gira en torno a una idea central: "València mantiene una forma propia de acoger grandes encuentros. Una ciudad abierta, mediterránea, amable y conectada con las personas". En este sentido, el Palacio de Congresos ha señalado que ese carácter ha definido también su evolución durante estas casi tres décadas, entendiendo los congresos "no solo como una actividad profesional o científica, sino como vivencias vinculadas al territorio que las acoge".

La presidenta del consejo de administración del Palacio de Congresos y concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en València, Paula Llobet, ha asegurado que la ciudad "ha sabido convertir el turismo de reuniones en un motor estratégico" y ha subrayado que "el Palacio de Congresos es una pieza clave en este posicionamiento, no solo por su capacidad de atraer grandes eventos internacionales, sino por el impacto real que estos generan en la ciudad".

Ciudad, conocimiento y personas

En la misma línea, Llobet ha destacado que "nuestro valor diferencial reside en el cómo: una hospitalidad genuina con una forma de acoger que pone a las personas en el centro. Porque en València los congresos no se viven solo en los auditorios, se sienten en la ciudad. Y ese legado emocional, esa conexión que se crea con el destino, es lo que realmente convierte cada evento en una experiencia única".

Asimismo, el Palacio de Congresos ha recordado que, desde su apertura, ha sido punto de encuentro para asociaciones científicas, entidades profesionales, empresas, instituciones y organizadores de eventos de alcance nacional e internacional.

Bajo la idea de una trayectoria marcada por la conexión entre ciudad, conocimiento y personas, el recinto ha explicado que la campaña de su 28 aniversario se desarrollará durante el mes de julio a través de sus canales propios para compartir esta celebración con la ciudadanía, los clientes y los agentes del sector.

Noticias relacionadas

"Hablar de congresos 'al estilo València' significa hablar de gastronomía, clima o cultura. También de una forma de entender la hospitalidad, el servicio y la relación entre evento y ciudad. En definitiva, una manera propia de afrontar el presente y el futuro del sector MICE: más cercana, más consciente y más conectada con el entorno urbano y social", ha apostillado.