La positiva evolución del incendio de Soneja permite a los 500 vecinos de Azuébar volver a sus casas

La evolución del incendio de Soneja, que ha arrasado cerca de 183 hectáreas a falta de conocer la cuantía total, ha sido positiva este martes. La situación sigue siendo de nivel dos, el perímetro está estabilizado y se ha estado trabajando para rematar "pequeños humos". Una muestra clara es que, desde primera hora de la mañana, solo permanecen trabajando tres unidades terrestres de bomberos forestales de la Generalitat; cuatro brigadas rurales de actuaciones forestales de Bomberos de Castellón; y un medio aéreo de la Generalitat. Ayer había 16 medios aéreos y más de 300 efectivos.

Otra de ellas ha sido la ausencia casi total de mensajes en las redes sociales de Emergencias de la Generalitat y en el grupo de difusión de contacto con la prensa. El director del PMA, Fernando Kindelán, aseguraba a primera hora que la noche había sido tranquila, aunque mantenía la cautela por las elevadas de este segundo día de la ola de calor, el más intenso hasta el momento del verano. Desde primera hora, se ha trabajo en rematar "pequeñísimos humos" dentro del perímetro con la esperanza de declarar el incendio como controlado, algo que no se había producido antes de las 17 horas.

Según ha explicado, se ha hecho un trabajo "muy bueno, muy integrado y muy colaborativo" y se han determinado "estrategias acertadas" desde el principio. "La meteorología nos ha permitido trabajar y establecer estrategias a largo plazo, y eso ha consolidado mucho los trabajos", ha añadido.

Vuelta a casa

Las buenas noticias han llegado desde primera hora porque, tras la reunión matinal del Puesto de Mando Avanzado, se ha decretado la reapertura de las carreteras cerradas y se ha autorizado el regreso de los 500 vecinos evacuados en Azuébar el domingo por la tarde. Estos han ido regresando a lo largo de la mañana y, según la alcadesa Jéssica Miravete, "tenían muchas ganas de volver a sus casas". Desde el mediodía la mayoría de los desalojados ya se encuontraban en el pueblo con la tarea pendiente de hacer un ejercicio de "asimilar" y tratar de volver a la normalidad lo antes posible. Por la mañana, se ha reabierto el colegio y, por la tarde, se esperaba la reapertura de la piscina municipal.

José Manuel López

El balance del incendio deja desperfectos en algunas viviendas, sin daños importantes, a excepción de una en la que se prendió una palmera y la alta temperatura provocó la rotura de cristales.

Cambio climático

"Estamos en una situación de cambio climático, en las que las temperaturas baten un récord un año tras otro, lo que no es nada bueno para las masas forestales que crecen de una manera muy desmesurada y nuestra alerta en verano cada vez es más significativa. Factores como el viento son determinantes a la hora de ver cómo es la propagación de un incendio forestal", ha destacado Kindelán.

Al respecto, ha indicado que situaciones que antes que no comportaban riesgo porque el monte estaba más lejos, en las circunstancias actuales pueden provocar un incendio, "por lo que la población tiene que tener claro esto porque, si no, tendremos muchos problemas", ha concluido.

Ayudas

La Diputación de Castellón pone a disposición de los ayuntamientos de Soneja y Azuébar la línea de catástrofes para ayudar con los daños ocasionados por el incendio. La línea de ayudas, incluida en el plan Diputació Respon, tiene el objetivo de dar una respuesta rápida y eficaz ante los daños que haya podido provocar el incendio que se originó el pasado domingo en Soneja y también ha afectado al municipio de Azuébar, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

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"Ante una emergencia, garantizamos una rápida respuesta para mitigar las consecuencias lo más pronto posible, subrayando nuestra prioridad en la atención a los municipios y a los castellonenses", ha expresado la presidenta Marta Barrachina. La dirigente provincial ha hecho hincapié en que esta línea de ayudas impulsada en la actual legislatura "es una muestra de que esta Diputación responde de manera ágil y eficaz ante una emergencia".