Preparando el eclipse: agenda de eventos en la Comunitat Valenciana para el eclipse del 12 de agosto

La Comunitat Valenciana está a poco más de un mes de vivir un acontecimiento inaudito con el eclipse total de sol que pasará por España el 12 de agosto. Pero la espera no se hará pesada porque se han preparado diferentes actividades para llegar lo más preparados posible a este gran acontecimiento.

"Los sábados del eclipse" en Castellón

El Planetario de Castellón ofrecerá algunos sábados seleccionados antes del eclipse (que caerá día de miércoles) unas jornadas dedicadas a transformar la curiosidad por el fenómeno en verdadero conocimiento, comenzando este sábado 11 de julio.

Se tratan de conferencias para un público general mayor de 12 años y de entrada gratuita (con un aforo máximo de 110 personas) que busca aportar las claves para entender el eclipse además de cómo observarlo con seguridad para conseguir la experiencia más memorable. Además, los asistentes recibirán unas gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad de forma canjeable con su entrada.

"Los sábados del eclipse" en el Planetari de Castelló / Ajuntament de Castelló

"Los sábados del eclipse" se estrenarán con la astrofotógrafa especializada en fotografía solar y lunar Jessica Rojas y su conferencia "Fotografiando el eclipse total de Castellón". La siguiente actividad de este tipo se dará el sábado siguiente, el 25 de julio.

"Desvelando el universo invisible" en València

El lunes 13 de julio, València tiene una cita con el universo para descubrir sus secretos a través de la radioastronomía. A partir de las 19:00 h en el Ateneo Mercantil de València se podrá asistir a una propuesta diferente sobre la radioastronomía, rama de la astronomía que estudia el universo basándose en la medición de las ondas de radio provenientes de allí, para preparar el eclipse solar de una forma especial.

El público podrá descubrir cómo se estudia el universo actualmente gracias a la tecnología y ciencias como la radioastronomía de la mano de uno de sus expertos más destacados en España como es Francisco Colomer, doctor en Astrofísica y astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional de España (OAN).

La entrada será gratuita hasta completar aforo, pero si no quieres perderte la ocasión, la conferencia será retransmitida en directo a través de Youtube Live en el canal oficial del Ateneo Mercantil de València.

"Jornada de observación solar: descubre nuestra estrella" en València

El Sol no tiene que interesar únicamente en una ocasión especial como el eclipse y esta actividad busca demostrarlo de la forma más interesante y práctica posible. Concretamente en el Jardín de Astronomía del Umbracle dentro del Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, el 21 de julio de 11:00 h a 13:00 h será el momento de conocer el Sol antes de la ocasión más especial que vivirá esta gran estrella.

La actividad pretende observar las machas solares en la fotosfera junto a las llamaradas y protuberancias en la cromosfera. Todo gracias a telescopios especiales con filtros solares adecuados, no solo para garantizar la mayor calidad de la experiencia sino porque nunca se debe observar el Sol sin la protección ocular. Además, se recomienda la protección solar normal para estos días de fuerte calor como gorra, agua y protección solar.

No todo quedará en el Sol, sino en la luz y su comportamiento. A través de otra experiencia práctica y muy visual, el público podrá descubrir la luz y conceptos fundamentales de astronomía y física a través de experimentos para toda la familia. Se trata de una actividad gratuita hasta completar aforo.

"El eclipse de nuestra vida" en València

El mismo miércoles 21 de julio, el Museo de las Ciencias de València ofrecerá una conferencia para acercar la magnitud de un evento tal como el eclipse del próximo 12 de agosto. A las 18:30 h en el Auditorio Santiago Grisolía se llevará a cabo una conferencia para adentrar a los asistentes en un recorrido histórico, científico y emocionante para entender qué tan especiales son los eclipses incluso a estas alturas de la historia de la humanidad.

La cita contará con el divulgador científico y artístico Nacho Pérez, que aproximará la genialidad de la ciencia al público con sensibilidad y de forma muy visual e incluso artística. El acceso será libre hasta completar el aforo y finalizará a las 20:30 h.

"Preparar el eclipse total de Castellón"

Castellón será uno de los puntos claves por los que pasará el eclipse, por lo que la siguiente jornada de "Los sábados del eclipse" será el sábado 25 de julio y estará dedicada a preparar adecuadamente el evento a la población castellonense con una mesa redonda especial.

El planetario, invitados implicados y las autoridades municipales compartirán con el público todo lo que hay que saber sobre el eclipse si es que se ha elegido la provincia de Castellón y sus diferentes puntos oficiales para observarlo el 12 de agosto. La actividad se recomienda para un público general mayor de 12 años y tendrá entrada gratuita (con un aforo máximo de 110 personas). Los asistentes recibirán unas gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad de forma canjeable con su entrada.

Esta mesa redonda dará comienzo a las 11:30 h, pero si se quiere probar a ver el Sol antes del majestuoso eclipse el Planetario de Castelló ofrece ese mismo sábado 25 de julio sesiones de observación para un público general. A las 11:15 h en valenciano y a las 12:15 h en castellano con 15 participantes máximo en cada grupo.

"Observación astronómica del eclipse" en Alicante

El mismo día del eclipse, la Universidad de Alicante junto con la Asociación Universitaria de Astronomía (Astroingeo) organiza su propia observación del eclipse del 12 de agosto. Su objetivo es facilitar la observación segura del evento, a partir de las 19:15 horas. El punto de observación estará ubicado en el Campus Oeste de San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante, junto al edificio Parque Científico y próximo al edificio de Institutos Universitarios, el que permanecerá abierto hasta que finalice el eclipse sobre las 21:00 h.

La Universidad de Alicante ofrece un punto de observación para el eclipse / ECLIPSESCV

Dicho punto de observación estará abierto para cualquiera que quiera aprovechar la oportunidad de vivir el eclipse gracias al espacio que ofrece la Universidad de Alicante. Esta misma recuerda las recomendaciones de seguridad a seguir para que este magnífico fenómeno astronómico no resulte perjudicial para nadie respecto al uso de gafas homologadas para eclipses, evitando cualquier dispositivo que no esté adaptado.

Puedes consultar la programación completa de actividades para la ocasión proporcionada por el portal oficial de la observación de eclipses de la Comunitat Valenciana aquí.