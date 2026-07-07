Tres de cada cuatro alumnos aprueban la extraordinaria de PAU

El curso 2025-2026 llega a su fin con las notas de la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad. La segunda convocatoria de exámenes de PAU se ha saldado con un 72'98 % de aprobados, siendo la Universidad Miguel Hernández la que mayor porcentaje de resultados positivos ha presentado. Los exámenes que ponen fin a la etapa de Bachiller tuvieron lugar del 30 de junio al 2 de julio, una segunda etapa en la que se da una nueva oportunidad a los alumnos que no aprobaron la primera convocatoria, suspendieron Bachiller o quisieron subir la nota para seguir con opciones de entrar en la carrera deseada.

Valencia. Universidad politécnica de Valencia. UPV UNIVERSITAT pruebas examen exámenes PAU segunda convocatoria VLC / JM LOPEZ / LEV

La Universitat de València es la que más alumnos acogió, con 1.550 estudiantes presentados a la segunda prueba. Los resultados de la convocatoria extraordinaria se podrán revisar los días 8, 9 y 10 de este mes.

Las asignaturas de arte brillan, las de ciencias se apagan

Por encima de las demás asignaturas brillaron Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Diseño y Francés, que han presentado un porcentaje de acierto superior al noventa por ciento, mientras que Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Física cayeron por debajo del 40 % de aprobados. Por su parte, las tres materias comunes, Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y Valenciano presentan resultados por debajo del 50 % de pruebas superadas, siendo las tres notas medias inferiores al cinco, que marca el aprobado.

La convocatoria de junio tuvo un protagonista en común con la extraordinaria. Las asignaturas de Coro y Técnica Vocal II y Literatura Dramática fueron las únicas en las que el total de los alumnos presentados pasaron la prueba, con una media de 7'26 y 7'628 respectivamente. En cuanto a cantidad total de aprobados fue Inglés la que resaltó, con un total de 19.090 notas superiores o iguales a cinco, con una media de 7'232 de media y un 87'15 % de resultados aptos en total. Matemáticas a las Ciencias Aplicadas se convirtió en la asignatura que más suspensos dejó hace menos de un mes. 5.046 personas de las casi 8.500 que se presentaron pasaron la prueba, dejando la nota media más baja de las 33 asignaturas posibles.

Durante la convocatoria de julio del curso 2024-2025, Alemán fue la única asignatura en la que todos los alumnos que se presentaron lograron resolver la prueba con una nota mayor o igual a cinco. También fue la que más nota media tuvo entre los alumnos presentados, un 8'938. Sin embargo, Inglés volvió a ser la que más aprobados repartió en la segunda convocatoria, un total de 2.568 personas que salieron triunfantes de las más de 3800 que se presentaron en su momento. En el otro lado de la balanza, fue Valenciano la que menos porcentaje de aprobados tuvo, con un 31'12 % y con una nota media de 4'035, dejando algo más de mil pruebas aptas de las casi 3.500 presentadas. Artes Escénicas y Dibujo Artístico fueron las asignaturas con mayor porcentaje de aprobados, ambas con una proporción superior al 96 %

En clave universidad

La Universidad Miguel Hernández de Elx es la que se alza este año con el mayor porcentaje de aprobados. Además, es la segunda universidad con la nota media más alta, tan solo por detrás de la UPV, que la superó por una milésima. En cuanto a volumen de participación, es la Universitat de València la que más alumnos acogió durante el última día de junio y los dos primeros de julio, con un total de 983 alumnos.

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Grupos de alumnos en los exteriores de la Universidad de Alicante.PAU 2026 / Roberto Ruiz de Zafra

El porcentaje de aprobados respecto al año pasado se mantiene similar, aunque ligeramente más bajo. El año pasado, el porcentaje de alumnos que aprobaron esta segunda convocatoria de PAU se situó en un 74'25 %, un porcentaje ligeramente superior.