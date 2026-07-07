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Un incendio obliga a cortar el metro en la Ribera, entre Castelló y l'Alcúdia

Metrovalencia habilita transporte alternativo en autobús

Imagen de archivo de la estación de Castelló, en la Ribera Alta.

Imagen de archivo de la estación de Castelló, en la Ribera Alta. / Vicent M. Pastor

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Laura Ballester

Pascual Fandós

València

Un incendio ha obligado a cortar el servicio de metro en la comarca de la Ribera Alta, entre Castelló y l'Alcúdia, según confirman fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Un incidente del que también han informado en sus redes sociales. El fuego se ha detectado alrededor de las 13.30 horas "cercano a la vía del tren", lo que ha obligado a interrumpir inicialmente la circulación entre Alberic y Castelló, según la información facilitada desde Metrovalencia.

A las 14.14 horas, FGV ha acotado la interrupción del servicio ferroviario entre l'Alcúdia y Castelló a causa del incendio. Y también ha habilitado un servicio sustitutorio de autobús, que aún se mantiene, según confirman fuentes de FGV. El incendio se ha producido en un descampado cercano a la vía ferroviaria que ya se ha podido extinguir, según confirman fuentes de FGV a Levante-EMV, aunque la circulación no se ha podido recuperar por falta de tensión en la catenaria.

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