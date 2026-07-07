Valencia vive mañana un segundo día con aviso rojo por calor extremo tras máximas de 44 grados

La ola de calor ha dejado este martes un primer día con aviso rojo por temperaturas extremas en el sur de la provincia de Valencia. Las previsiones auguraban máximas de 44 grados en el prelitoral de las comarcas de la Ribera y la Costera y estas se han cumplido. Carcaixent ha registrado 43,9 grados a las tres de la tarde a falta de la actualización hasta las cinco, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ha sido un día de calor persistente en toda la Comunitat Valenciana y lo volverá a ser mañana porque la actualización de los pronósticos han llevado a la agencia a activar de nuevo mañana el aviso rojo por calor -significa peligro extraordinario- por segunda jornada consecutiva. Y es que el miércoles será una jornada con "valores significativamente elevados" en toda la autonomía valenciana.

El litoral sur de Valencia podría alcanzar por segundo día consecutivo máximas por encima de los 42 grados, un valor que podría elevarse aun más, hasta los 44 grados, en el entorno de Carcaixent. Los avisos son de color naranja -peligro importante- en el resto de la provincia de Valencia y en el litoral de Alicante, donde se espera que el mercurio se dispare hasta los 33 o 36 grados en la costa y los 39 o 40 en el interior. En las comarcas rurales de Alicante y en toda la provincia de Castellón, el peligro es bajo con máximas entre 36 y 39 grados. Las previsiones estiman "entre 42 y 43 grados en puntos del sur de Valencia y del extremo sur de Alicante".

El calor puede ser asfixiantes desde primera hora, como ha ocurrido este martes. A loas 11.50 horas, la estación de Avamet de Muro d'Alcoi ya había registrado los primeros 40 grados del día, con un valor de 40,3º C. Esta red también ofrece una perspectiva del calor generalizado en la Comunitat Valenciana porque 120 de sus estaciones habían registrado más de 40 grados a las 14.30 horas y el 74 % de su red -son la nada desdeñable cifra de 660- superaban ya los 35 grados.

Hasta el jueves

La ola de calor se prolongará un día más hasta el jueves con valores "significativamente elevados en general" que, por tercer día consecutivo, podrían acercarse o superar los 40 grados en algunos puntos del interior. La previsión de la Aemet para Xàtiva, por ejemplo, es de 43 grados. Por el momento, la agencia mantiene el nivel de riesgo en aviso naranja para el jueves, pero como ha ocurrido hoy para mañana este podría subir de nivel en las próximas horas.

La climatología dará poca tregua por la noche porque la noche del miércoles al jueves será tórrida en todo el litoral con mínimas por encima de los 24 grados. Ya ocurrió la pasada madrugada. En Pego y Xàbia, el termómetro solo bajó hasta los 25,3 grados y, en Xàtiva, se quedó en los 24,5 grados según los registros de la Aemet. Si se tiene en cuenta la red de estaciones de l'Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), la mínima más alta han sido los 29,2 grados registrados en Benissa, seguidos por los 28,5 grados de Calp. Tampoco ayuda un fenómeno conocido como "la falsa brisa" que hace que el viento del sureste llega mucho más cálido y seco de lo normal.

El episodio está dejando temperaturas "extremas", nunca vistas antes en la serie histórica que se remonta a 1950. "Si os dicen que estamos en julio y que este calor es normal de julio, tranquilamente les podéis decir que no es así", explica la Aemet CV en sus redes sociales.

Descenso desde el viernes

El episodio de calor extremo dará paso el viernes a un "descenso generalizado de las temperaturas, que podría ser localmente notable en el sur y el interior de Valencia". Se esperan máximas de 31 grados en el litoral y de hasta 37 grados en el interior. A partir del sábado, el descenso -ligero, eso sí- será de las mínimas por debajo de las vividas estos días. En València, por ejemplo, el mercurio caerá hasta los 22 grados, mientras que en el interior podrían descender hasta los 17 grados en algunos puntos.

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La segunda ola de calor activa el primer aviso rojo por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana. / José Manuel López

El alivio térmico será breve porque, a partir del domingo, las temperaturas vuelven a repuntar y, entre el martes y el miércoles, se espera un nuevo pico de calor, cuyo tope se podrá predecir mejor a medida que avance la semana.