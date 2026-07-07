El videoanálisis de Alfons Garcia, sobre el nuevo modelo de financiación: “El que pueda hacer, que haga”

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia comienza su videoanálisis de esta semana con el tema más polémico de las últimas horas: la injerencia de Donald Trump en el Mundial de Fútbol. “Es el reflejo de estos tiempos -dice- por dos hechos: uno, el líder autoritario no tiene ningún respeto por las normas, y dos (y quizá lo más importante) exhibe que puede adulterar las reglamentaciones y que está por encima de ellas”. “El autoritarismo de los nuevos líderes de hoy requiere exhibicionismo y chulería”, reflexiona, al tiempo que subraya los paralelismos de este acontecimiento deportico con las Olimpiadas de 1936 en Berlín.

“Pero hay más que Mundial. Hay calor. Mucho”, subraya el periodista. Y hay incendios. “Lo bueno -precisa- es que la coordinación institucional ha funcionado y se desplegó en poco tiempo un amplio dispositivo que ha conseguido estabilizar el fuego de Soneja. ¿Se ha vencido a las llamas por ello? Posiblemente, no”, afirma. “Pero sin esa buena respuesta institucional es más fácil que estuviéramos hablando ahora de una catástrofe”.

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Alfons Garcia analiza por último los avances en la financiación autonómica tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Siendo realistas, es difícil que el PP dé esa bombona de oxígeno al Gobierno a meses de elecciones. Pero es una gran oportunidad para la Comunitat Valenciana para tener un modelo mucho más justo que dé un marco de estabilidad en el plazo medio. Ninguna comunidad pierde. No debería rechazarse por puro tacticismo electoral”, asevera. Y añade: “El Consell de Pérez Llorca se va a jugar mucha credibilidad en esta partida. Pero no es solo cosa política. Es el momento de la sociedad civil. De ejercer la presión posible”. “Parafraseando a Aznar, el que pueda hacer, que haga”, concluye.