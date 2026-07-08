El calor no dará tregua este jueves: Aemet prevé máximas de hasta 42 grados en el sur de la Comunitat Valenciana

El calor seguirá aún este jueves en la Comunitat Valenciana, en una jornada en la Aemet sigue manteniendo para dos de las tres provincias valencianas el aviso de nivel naranja. Será de este color en Alicante y Valencia, y amarilla en Castellón. Las temperaturas darán una ligera tregua pero solo en el litoral de la provincia valenciana, mientras que en el resto, se prevé que puedan llegar a marcar hasta 42 grados. Sobre todo, en el sur de la provincia de Valencia y algunos puntos del extremo sur de la de Alicante.

Así lo indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves 9 de julio. Se prevén temperaturas “significativamente elevadas”, superiores a los 37-39 grados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón, alertan desde la institución. En cuanto al sur de Valencia y puntos del extremo sur de Alicante, serán los puntos más calientes donde el calor podrá llegar a ser más asfixiante: se alcanzarán valores de 41-42 grados.

Probabilidad de tormentas en el interior de Castellón

El sol calentará desde un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Aun así, no se descarta que haya algo de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana, sobre todo por la tarde. No solo eso, sino que también es probable que se den chubascos y tormentas en el interior norte de la provincia de Castellón.

En ese contexto, las temperaturas mínimas podrán sufrir aún ligeros ascensos, empeorando las noches tórridas (aquellas con mínimas por encima de los 25 grados) y dejando en la mayoría de casos registros sin cambios. En cuanto a las máximas, estarán en descenso en el litoral central, y más ligeramente o sin cambios en el resto.

Previsión para el jueves 9 / Aemet

Máximas de 36 grados en Alicante y Castelló de la Plana

El viento será flojo variable, tendiendo por la tarde a viento del sur en Alicante y del este en el resto de la Comunitat Valenciana, flojo con aumentos ocasionales de intensidad en ambos casos.

La previsión de Aemet para el jueves indica valores más bajos que los de estos días para las capitales de provincia. En concreto, máximas de 36 grados en Alicante y Castelló de la Plana y de 34 en València. En cuanto a las mínimas, al límite de la noche tórrida en las capitales alicantina y castellonense, con 24 grados previstos, y 23 en València.

¿Y el viernes?

En cuanto al viernes, de momento el día se presenta sin avisos. En la Comunitat Valenciana habrá cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde. Las temperaturas irán en descenso generalizado, localmente notable en el caso de las máximas el sur y en el interior de Valencia. Habrá viento flojo variable, predominando la componente este por la tarde y con intervalos de intensidad moderada en el interior norte de Castellón.

Noticias relacionadas

Previsión del tiempo para el viernes 10 / Aemet

La previsión de temperaturas para las capitales es más baja que para el jueves. Mínimas de 23 grados en València y Alicante y de 24 en Castelló de la Plana mientras que las máximas serán de 32 en Alicante, 31 en València y 33 en la capital castellonense.