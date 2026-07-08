Camps ya apunta a Feijóo por el congreso y desafía a Llorca y a Catalá: "¿Alguien teme a los militantes?"

Francisco Camps sube un escalón más en su ofensiva por el congreso regional del PPCV, al que concurriría para pelear por convertirse en candidato a la Generalitat, y ya presiona directamente al líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, para su convocatoria. A pocas horas de una nueva visita de Génova a València (el dos de Feijóo, Miguel Tellado, comparte acto este jueves con Juanfran Pérez Llorca), Camps se ha encargado de mantener el debate sobre el cónclave encima de la mesa, pese a que las opciones de que se celebre parecen cada vez más escasas, y ha cuestionado también a "alcaldes" y al president Pérez Llorca por "parecer" que quieran ser "nominados" por Génova en lugar de medirse en un congreso. "¿Alguien teme a los militantes?", ha desafiado.

El expresident, pese al silencio de Madrid, dice mantener su convencimiento de que habrá congreso y ha echado mano de la hemeroteca para recordar a Feijóo su posición sobre estos procesos orgánicos cuando era líder del PP en Galicia, hace dos décadas.

"Feijóo, antes del congreso de Galicia que ganó, dijo que 'a los gallegos no se les impone, son los gallegos los que eligen", ha señalado Camps, que ha dicho estar "seguro" de que el líder nacional del PP "no ha cambiado de opinión" y por tanto, le ha reclamado lo mismo. "Yo digo lo mismo: déjennos a los valencianos decidir, renovar nuestros órganos de dirección y poner en marcha el partido, que no está en el mejor momento", ha apuntado.

El bloque de la derecha, a la baja

Camps ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación del PPCV a menos de un años de elecciones, que según ha alertado "sigue sin dar muestras de vitalidad". Camps apoya estas afirmaciones en las encuestas que viene sufragando de su bolsillo desde hace meses, y que este miércoles ha actualizado. El bloque PP-Vox retendría la Generalitat (33 y 19 escaños, respectivamente), pero perdiendo fuerza (actualmente tienen 53 escaños, 40 del PP).

Para el expresident, es un "problema singular" de la C. Valenciana, ya que en la autonomía "Vox crece a costa del PP" y el bloque de la derecha "no gana ni un solo voto", mientras en el ámbito estatal ambas formaciones suben en intención de voto. Una "anomalía" que achaca a esa inestabilidad interna y las dudas sobre quién será el cabeza de cartel para las elecciones de 2027.

"No tiene sentido que todavía, a pocos meses de las elecciones, mi partido no sepa quién va a ser el candidato. En estos momentos no hay nada obvio", ha señalado Camps, que ha afirmado que Génova "va tarde" en esa convocatoria del congreso, que según ha defendido se tiene que convocar porque "estatutariamente no cabe otra opción".

"El partido está partido"

En cualquier caso, Camps ha señalado que esa indefinición sobre el futuro del PPCV está pasando factura y dando pie a ciertas pugnas internas. "El partido está partido", ha indicado tras desvelar que algunos de quienes le apoyan han recibido llamadas de la dirección autonómica "amables y cariñosas pidiendo que no vengan a mis actos".

El expresident se ha mostrado sorprendido con otros cargos del partido que "parece que lo que buscan es ser los nominados" sin pasar por ese congreso. "Si tenemos que salir a pedir el voto a los ciudadanos, tenemos que permitir que los militantes puedan votar. ¿Cómo vamos a pedirles el voto si no permitimos votar a los militantes?", se ha preguntado.

Y ha afirmado que pese a que "seguramente ganará el que se presente contra mí, yo quiero congreso". Por eso, sin citar expresamente pero dejando claro los destinatarios, ha lanzado una pregunta a "alcaldes y al presidente de la Generalitat": "¿Creéis que la gente no os quiere en el partido como para no querer un congreso y esperar a que alguien os designe? ¿Alguien teme a los militantes?". La referencia a Llorca como jefe del Consell es obvia, mientras con su apelación a "alcaldes" Camps parece apuntar a María José Catalá, quien hace unos días alejó ese proceso orgánico señalando que lo importante "es ganar elecciones y no congresos".

¿Fin de la gestora?

El expresident ha alertado de que la gestora que se impuso tras la dimisión de Carlos Mazón a finales de 2025, "desaparecerá" en unos días, ya que según marcan esos estatutos sólo puede tener una vigencia de seis meses. "A partir de ahí, en los dos meses siguientes se tiene que convocar el congreso, por eso digo que va a haber congreso", ha insistido Camps, que se ha mostrado "convencido" de que Feijóo "no incumplirá" esa regulación interna.

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Sin embargo, esos estatutos dan margen a la dirección nacional para seguir dilatando el proceso, ya que apostillan que ese período de interinidad se puede ampliar si concurren circunstancias "extraordinarias". El entorno de Camps niega que se cumpla ese requisito y por eso sigue adelante en la planificación de ese cónclave, para el que afirma que ya cuenta con el 80 % de los cerca de 750 compromisarios que estiman que deberán ser elegidos.