Cinco diputados del PSPV piden cambiar un pleno de la Diputación de Valencia por coincidir con el de sus ayuntamientos

El PSPV ha presentado un escrito en la Diputación de Valencia solicitando que se anule la fecha que el presidente Vicent Mompó ha fijado para el pleno ordinario de julio, a celebrar el próximo jueves 30 de julio. Se da la circunstancia de que ese día, el último jueves de cada mes, varios municipios celebran su reunión ordinaria.

En concreto, son Mislata, Paterna, Xàtiva, Benetússer o la Pobla Llarga, cinco ayuntamientos a los que precisamente pertenecen cinco diputados del PSPV, cuatro de ellos además siendo alcaldes. En algunos casos, el pleno se celebra por la tarde; en otros, como en Mislata, cuyo pleno preside el portavoz socialista Carlos Fernández Bielsa, coincide además en la hora.

“Mantener la convocatoria de la sesión ordinaria del pleno supondría una vulneración flagrante de sus derechos como miembros corporativos y los del grupo en su conjunto, al impedir la participación en la sesión de un 40 % de los diputados y diputadas de este grupo y, viciando por tanto, la adopción que pudiera adoptarse en dicha sesión”, señala el escrito al que ha tenido acceso este diario.

Tradicionalmente, y según se aprobó en el pleno organizativo del inicio del mandato, el pleno ordinario de cada mes se debía celebrar el tercer martes de cada mes, aunque si fuera festivo o “inidóneo por circunstancias imprevisibles”, se puede trasladar a cualquier día próximo al mismo. Los socialistas entienden que una sesión ordinaria solo se puede alterar en esos casos.

En este caso, Mompó ya pospuso el pleno de julio una semana, hasta el cuarto martes del mes, alegando la “conveniencia de cambiar las fechas”; y ahora lo ha trasladado por segunda vez al jueves 30 de julio, de nuevo por el mismo motivo, añade el escrito.

Los socialistas reconocen que es habitual que se aplace la reunión de los órganos una semana, que no es una modificación sustancial del calendario, pero sí es una alteración que se cambie de día, de martes a jueves, no siendo festivo ni el 21 ni el 28 de este mes. Sobre todo porque esa alteración puede interferir en las obligaciones de los diputados en sus ayuntamientos, cuya organización se estableció atendiendo precisamente a las necesidades de la diputación, para evitar “posibles solapamientos o coincidencias”.

Ese es el escenario que precisamente se dará el día 30 de este mes, donde cinco de los doce diputados socialistas tienen el mismo día pleno de la diputación y de sus municipios. Teniendo en cuenta la extensa duración de las sesiones provinciales y el tiempo de desplazamiento, podrían no llegar a tiempo.

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El PSPV pide a Mompó que anule esta decisión o justifique los motivos, y que la Secretaría emita un informe sobre la legalidad de la justificación de los cambios. También reclama que los cambios de fecha, de ahora en adelante, se aborden en la junta de portavoces.