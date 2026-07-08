Cinco millones de cupones llevarán la imagen y el ritmo del Sonido de Valencia por toda España

La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), hoy martes 7 de julio a las 11:00 horas en Palau Alameda, (c/ Muñoz seca, 2) se ha presentado el cupón especial dedicado a la imagen de la ciudad de Valencia y al Sonido de Valencia, una iniciativa que busca promocionar el patrimonio cultural, musical y turístico de la capital valenciana en todo el territorio nacional.

El acto contó con la destacada presencia de representantes institucionales, responsables del sector turístico y cultural, así como de figuras clave del movimiento Sonido de Valencia, como José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo; Israel Martínez, director general de Turismo; Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia; Vicente Ripoll, director del IVAJ; José Salvador Tárrega, director general de Participación de la Generalitat Valenciana; y José Manuel Pichel, delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana.

En representación del sector estuvieron presentes Víctor Pérez, presidente de Fotur; Juanjo Carbonell, secretario general de Fotur CV; Juanvi Díez, presidente de Promfest; y Vicente Ferrer, representante de Sonido de Valencia.

Asimismo, la convocatoria reunió además a numerosos DJs, productores, artistas y profesionales vinculados al movimiento Sonido de Valencia, quienes respaldaron con su presencia una iniciativa que pone en valor el legado cultural y musical de este fenómeno, consolidado como una de las señas de identidad de la Comunitat Valenciana.

Durante la presentación se dio a conocer oficialmente la imagen del cupón que será comercializado, a partir del 8 de julio por la ONCE a nivel nacional y que se sorteará el próximo 23 de julio, llevando la imagen de Valencia y de Sonido de Valencia a millones de ciudadanos.

Además, en el transcurso del acto, se ha presentado una nueva edición de Sonido de Valencia Summer Edition, que se celebrará, el próximo sábado 8 de agosto, en La Pérgola de la Marina Norte. Para el evento del 8 de agosto todo el staff de la Once tendrá acceso libre a la presentación.

Dj´s en cabina:

Victor Perez (The Face, Homenaje a la ruta)

(The Face, Homenaje a la ruta) Juan Alfa (Patrimonio de la catedral)

(Patrimonio de la catedral) Fran Dejota (Energy Power)

(Energy Power) Rodi (The Face)

(The Face) Veneno (Espiral)

(Espiral) Inmaeyes (Dona Festival)

(Dona Festival) Dj Agim (Dj persona ciega)

Como parte de esta colaboración, las personas que presenten el cupón del día 23 de julio, con la imagen de Sonido de Valencia, podrán acceder gratuitamente al recinto del festival Sonido de Valencia Summer Edition antes de las 19:00 horas o hasta completar aforo (motivando el turismo autonómico y nacional en la ciudad de Valencia).

Noticias relacionadas

Asimismo, la organización ha preparado nuevas ventajas para los asistentes: los 500 primeros que accedan al recinto mostrando su entrada adquirida para el evento recibirán un abanico oficial de regalo. Además, los usuarios de Carnet JOVE podrán beneficiarse de ventajas exclusivas mediante un código promocional especial, disponible a través de los canales oficiales del IVAJ.