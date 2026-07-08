El Clínico de València ultima la apertura de su nuevo edificio de hospitalización para noviembre con cuatro años de retraso

Cuatro años después de lo previsto inicialmente, en noviembre, abrirá sus puertas el nuevo edificio de hospitalización del hospital Clínico de València. La ejecución de la obra está ya al 98 % y, en los próximos meses, se amueblará y se ultimará la instalación para ponerse en funcionamiento a finales de año; abrirá de forma escalonada. Se trata de la fase I de la ampliación del histórico centro -la segunda, el nuevo edificio de consultas externas, se inauguró en 2025- que incorporará 168 habitaciones individuales, que podrían convertirse en dobles, hasta 245, en momentos de saturación por un aumento en la presión asistencia. La instalación, que destaca por sus espacios amplios y luminosas, contará además con 29 boxes de cuidados intensivos dotados con la última tecnología.

"Vamos a tener la mejor unidad de cuidados intensivos de la Comunitat Valenciana -, ha asegurado este miércoles el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la visita que ha realizado a la instalación aun en obras-. Pero lo más importante es que vamos a dotar a este departamento con unas instalaciones ansiadamente demandas y muy merecidas que van a permitir dar un salto cuantitativo y de calidad muy importante".

El edificio sumará 23.500 metros cuadrados, distribuidos en 11 niveles -nueve plantas y dos sótanos-, y permitirá aumenta la superficie del hospital en un 30 %. Este dispondrá de 117.000 metros cuadrados al incorporar esta nueva instalación y los 16.000 m2 de consultas externas; son 30.000 más de los 78.000 que hay actuales en funcionamiento. Además de las habitaciones y los boxes de intensivos, albergará espacios de Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Farmacia Hospitalaria, así como dos salas blancas y un área de terapias avanzadas. En total, la Conselleria de Sanidad ha invertido en esta instalación de 96 millones de euros.

El conseller de sanidad, Marciano Gomez, en una de las habitaciones individuales del nuevo Clínico. / Fernando Bustamante / LEV

A estas instalaciones, se añadirá la fase III -aun sin fecha de inicio de obra- que consistirá en derruir las antiguas consultas externas y construir un nuevo edificio conectado con el área de Maternidad. Según ha explicado Gómez, se está llevando a cabo la redacción del proyecto y, por eso, prefiere no dar plazos de una posible fecha de inicio de la ejecución. "Lo que se trata es de avanzar de forma rápida, dinámica y eficaz para tener un hospital Clínico total y absolutamente nuevo", añadió. De forma simultánea, Sanidad está reformando algunas de las alas o plantas del centro construido en los años 60; la última, la planta de digestivo con una inversión de 1,7 millones de euros.

Retraso

El edificio debería haberse inaugurado hace cuatro años según las previsiones iniciales dada por el Botànic. Se esperaban para el año 2023 y no se cumplió. El actual Consell lo retrasó a finales del 2025 y, finalmente, será un año más tarde, en noviembre del 2026. El incumplimiento de los plazos en la ejecución de proyectos es una constante en la Administración. En este sentido, el conseller ha justificado que la "planificación sanitaria es dinámica" y, por eso, a su llegada a la Conselleria se trabajó en "modernizar el proyecto antiguo para convertirlo en uno moderno" en aras a mejorar "la prestación que se dará a la ciudadanía". Esta ampliación es el mejor ejemplo para ser poco optimistas con la fecha dada para la construcción del nuevo Arnau de Vilanova en el barrio de Campanar, en los terrenos de la antigua Fe. Cuando se anunció se habló de 2032, pero el presupuesto de la Generalitat para 2026 solo prevé invertir 1,5 millones de euros.

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El actual descampado en el complejo sanitario de Campanar, donde estaba la antigua Fe. / José Manuel López

Otro proyecto con un retraso patente es la reforma integral del hospital de crónicos Doctor Moliner, que hace un año despedía a sus últimos pacientes. En principio, se esperaba que las obras comenzaran en la primera mitad de este año, pero desde hace meses el conseller prefiere no hablar de plazos. Tampoco lo ha hecho este miércoles. "Es un abordaje difícil por los déficits estructurales del edificio -, ha esgrimido-. Hemos iniciado los trámites administrativos y esperamos hacer la adjudicación de la ejecución lo antes posible, pero siempre va a prevalecer, sin ningún lugar a dudas, la seguridad en la reforma de ese hospital".