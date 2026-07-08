El Consell impulsa el teletrabajo tras años de atasco y lo convierte en un derecho individual

El teletrabajo para los funcionarios adscritos a la Administración de la Generalitat está a punto de dar un vuelco. El Consell ultima un nuevo decreto sobre esta modalidad de trabajo a distancia que, como adelantó Levante-EMV, incluye cambios de calado respecto a la norma previa, impulsada por el Botànic y que desde su entrada en vigor en 2021 ha generado críticas de los sindicatos por su rigidez. El gran cambio del nuevo modelo es que flexibiliza el teletrabajo y lo convierte prácticamente en un derecho individual, al permitir que cada empleado público pueda solicitarlo en cualquier momento a su superior si cumple una serie de requisitos, tanto personales como a nivel de departamento.

Así consta en el borrador del decreto que está terminando de perfilar el Consell, al que ha tenido acceso este diario, y que ahora deberá pasar por la Mesa sectorial y posteriormente ser validado por el Ejecutivo autonómico para ser efectivo. El documento establece que la modalidad telemática podrá ser ordinaria (hasta un año de duración, prorrogable) o extraordinaria, para casos sobrevenidos por motivos de conciliación, salud, embarazo o violencia de género. En estos últimos, el tiempo máximo de teletrabajo es de un mes. También contempla la instauración "de oficio" del teletrabajo ante situaciones de crisis, de alertas meteorológicas o emergencias sanitarias.

La novedad principal es que cada caso se estudiará de manera individualizada y en cualquier momento por parte de la persona responsable de la unidad administrativa de la que dependa el solicitante. Supone un giro muy relevante, ya que hasta la fecha el procedimiento era más encorsetado y funcionaba a través de programas marco que aprobaba cada conselleria y que únicamente daban 15 días de plazo para las solicitudes, cerrando cualquier otra opción a reclamar el teletrabajo fuera de esas ventanas.

La Generalitat se reserva la opción de denegar alguna de estas solicitudes por motivos organizativos, algunos de los cuales endurece. Por ejemplo, fija en un 40 % la presencialidad mínima en cada unidad administrativa cuando ahora es del 20 % y además obliga a que al menos un día a la semana toda la plantilla coincida físicamente.

Qué puestos pueden teletrabajar y cuáles no

El decreto impulsa y agiliza el teletrabajo, pero mantiene ciertos condicionantes para concederlo tanto en función del puesto de trabajo ocupado como del perfil del funcionario que lo demanda. Podrán solicitar el teletrabajo los empleados públicos adscritos a un puesto "susceptible de ser ejercido de forma autónoma y a distancia atendiendo a sus características específicas y los medios requeridos para su desarrollo".

Uno de los espacios de la Ciudad Administrativa de la Generalitat, desierto durante la pandemia con motivo del teletrabajo. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE . FUNCIONARIOS / MATEO L. BELARTE

Quedan fuera aquellos "cuya prestación efec­tiva solo queda plenamente garantizada con la presencia física del personal empleado público", señala el texto, que en todo caso contempla el teletrabajo parcial si alguna de sus funciones "no exige presencialidad". Por ejemplo, quedarían excluidos los puestos de atención directa al público, el personal de emergencias o quienes requieran "acceso frecuente" a datos no informatizados.

Las personas que quieran adherirse al teletrabajo también deben cumplir una serie de requisitos, como acumular al menos tres meses en el puesto, tener "conocimiento suficiente" a nivel informático y de los procedimientos a desempeñar desde casa y haber realizado un curso de autoformación de la propia Generalitat. Los medios tecnológicos para el teletrabajo serán facilitados por la administración.

¿Cuántos días a la semana de teletrabajo?

Para estudiar las solicitudes de trabajo telemático ordinarias, de duración máxima de un año prorrogable por períodos iguales, se crea el Plan Individual de Teletrabajo (PIT), documento que recogerá las condiciones generales de la prestación del trabajo a distancia, objetivos, tareas y la evaluación del rendimiento.

El decreto fija que cada funcionario a quien se le conceda podrá teletrabajar un máximo de tres días a la semana. La distribución concreta de esas jornadas deberá quedar recogida en el PIT y estar acordada entre la persona solicitante y el responsable de la unidad administrativa. Una misma jornada no se podrá fraccionar en ningún caso en las dos modalidades, añade el documento, que también reserva a la Generalitat la posibilidad de modificar esta distribución "por circunstancias sobrevenidas debidamente motivadas".

Otras vías "extraordinarias" para el teletrabajo

La nueva norma también contempla conceder permisos para teletrabajar por motivos de urgencia, aunque limita su duración a un máximo de un mes. Podrán solicitarlo funcionarios que necesiten conciliar por necesidades "puntuales y excepcionales" (siempre no quepa hacer uso de algún permiso), por motivos de salud, las empleadas públicas embarazadas a partir de la semana 30 (o la 26 si es gestación múltiple), las mujeres víctimas de violencia de género o quien disfrute de un permiso por cuidado de un hijo menor afectado por una enfermedad grave.

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No será sólo el trabajador quien gane agilidad para poder solicitar este permiso, sino que el decreto también arroga a la Generalitat la opción de establecer el teletrabajo "de oficio" en caso de "circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del personal empleado público". Se ordenará esta modalidad ante "situaciones de crisis, emergencia sanitarias, ambientales o meteorológicas o de fuerza mayor". Tras el precedente de la dana de octubre de 2024, Función Pública remarca que el teletrabajo se activará "particularmente" ante "alertas de riesgo por inundación".