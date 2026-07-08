El Consell presenta 40 acciones para l’Albufera sin abordar una solución a las aguas residuales

Hace 40 años, el 8 de julio de 1986, l'Albufera era declarada el primer parque natural de la Comunitat Valenciana, abarcando más de 21.000 hectáreas. Para celebrarlo, la iniciativa '40 años, 40 acciones por l'Albufera', presentada por la Generalitat, llevará a cabo una serie de acciones con las que pretende defender el futuro de un enclave fundamental de Valencia. La conservación de la biodiversidad, la mejora de los ecosistemas acuáticos y la recuperación de hábitats son algunos de los focos en los que el programa pondrá especial atención.

Cuadro de Joaquín Sorolla sobre l'Albufera expuesto en el IVAM / GVA

Sin embargo, en las medidas de actuación anunciadas por la Generalitat no se incluyen acciones que supongan el cierre de la entrada de aguas residuales. Desde la dana de octubre de 2024 los residuos orgánicos son un frecuente dentro del lago del parque. Algunos de los lugares que afectaban, como la desembocadura del barranco del Poyo, ya están solucionados, pero queda trabajo por hacer.

Las aguas residuales

La falta de medidas contra las aguas residuales preocupa a las entidades ambientalistas, ya que supone que la contaminación continúe poco a poco en un lugar que se postula para reserva natural de la biosfera. Todavía desagües de Valencia acaban desembocando en acequias que, posteriormente, acaban en el agua del parque natural. La materia orgánica sigue entrando, mientras que el lago sigue necesitando de agua limpia. "Las aguas residuales son la clave y por donde se tiene que comenzar a reconstruir l'Albufera", señala Eva Tudela, miembro de 'Acció Ecologista-AGRO'.

Obras de recuperación de caminos en la albufera / Fernando Bustamante / LEV

Según afirma la Generalitat, muchas de las entradas se encuentran tapadas y se realizan limpiezas de forma continua. Las brigadas del parque natural y los contratos extraordinarios siguen realizando su función limpiando los residuos, especialmente en los lugares donde se detectan restos de forma más frecuente. Un trabajo que se lleva a cabo desde la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera con la coordinación de la Generalitat. Más de 26 millones han sido los invertidos para detener el vertido de aguas residuales.

Al margen de este aspecto, el parque contará con nuevas medidas de protección, aprendiendo de lo sucedido en la dana de 2024. El estudio y análisis del agua y el seguimiento científico son algunas de las claves para adoptar las precauciones necesarias. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha señalado la importancia de defender l'Albufera "ante todo lo que venga" y ha admitido que se encuentra "preocupado por el futuro" del paraje natural. Un futuro en manos de los más pequeños, que cuentan con un videojuego educativo, diseñado por la Florida Universitaria, que forma parte también de las actuaciones. Una decisión con efectos a largo plazo que significa "seguir trabajando por una Albufera mejor preparada", ha declarado Luís Gomis, director general de Medio Natural y Animal.

Vicente Martínez Mus, videpresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, en el IVAM observando la exposición realizada a l'Albufera / GVA

Recuperación y Conservación de Especies

Entre las actuaciones, se encuentra la recuperación y la conservación de especies emblemáticas del lago. El 'petxinot', que actúa como depurador de agua natural, el barbo, el galápago europeo o la cerceta pardilla son algunas de las variedades que se busca alargar su presencia y mejorar su estado de vida actual. "Todo el mundo que conoce l'Albufera, que la vive, que la toca y que actúa en ella desea conservarla y continuar protegiéndola", ha asegurado el vicepresidente.

La colaboración con el Oceanogràfic buscar tener la oportunidad de incrementar la biodiversidad mediterránea. A su vez, la aplicación de nuevas tecnologías en la recuperación de las especies permitirá aumentar la cría asistida para la fauna de El Saler, favorecerá la disposición de nuevas instalaciones en la piscifactoría de El Palmar y posibilitará el programa de rastreo y marcaje de la tortuga mediterránea en La Devesa.

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La celebración del 40 aniversario del Parc Natural de l'Albufera finalizará con un acto de celebración en septiembre de 2026, en La Lonja de València, un acto de colofón a 40 acciones para alargar su futuro, recordar su pasado y disfrutar su presente. El vicepresidente ha afirmado que el paraje natural es parte del "patrimonio natural, cultural e histórico" de València, fruto del trabajo constante de aquellas personas que se preocupan por defender el medioambiente natural.