La declaración de Catalá ante la jueza de la dana, interrumpida por una mujer atrincherada en los juzgados

Cosas que pasan en los juzgados. Una inesperada trifulca ha obligado a interrumpir la declaración de la alcaldesa de València, María José Catalá, en la causa de la dana. La jueza, Nuria Ruiz Tobarra, ha tenido que ordenar un receso en la sesión, obligada por los gritos que llegaban desde el exterior de la sala, que impedían seguir con claridad la testifical de la primera edil de València.

Según explican fuentes presenciales, una mujer se ha atrincherado en las instalaciones. Hasta cuatro guardias civiles han tenido que intervenir para reducirla, visiblemente alterada, y también han acudido los servicios sanitarios. El conflicto tendría que ver con su hija, que estaba en otra sala. Los forcejeos han escalado y han acabado en una ruidosa pelea cuyos chillidos se han convertido en protagonistas también en la sala de vistas donde abogados y jueza interrogaban a Catalá.

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"Al final estábamos más pendientes de lo que pasaba fuera que de lo que decía la alcaldesa", han reconocido abogados presentes en la testifical, donde era imposible seguir el hilo de la declaración de la primera edil de València. Hasta el punto de que la magistrada ha suspendido temporalmente la testifical sobre las 11.30 horas. Veinte minutos después, la sesión se ha reanudado ya con el clima más calmado.