Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorMercadonaCarcaixent ola de calorFestival de SaguntJabalíes OlivaTeletrabajo funcionarios GeneralitatPermisos ola de calor
instagramlinkedin

Obituario

Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona

Era de Nules y la conocida peña La Jarana, de la localidad navarra, lo hizo socio de honor

Su paella era muy popular en las fiestas de San Fermín

Paco Castelló, en unas fiestas de San Fermín.

Paco Castelló, en unas fiestas de San Fermín. / Facebook Paco 'El Tito'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paloma Aguilar / Mònica Mira

Castellón

Paco Castelló, más conocido como Paco El Tito, ha fallecido este miércoles y lo ha hecho en la localidad de Pamplona coincidiendo con las fiestas de San Fermín, a las que siempre estuvo muy vinculado y donde era muy querido y conocido por todos. El deceso ha tenido lugar tras el encierro que había presenciado. El Tito, de Nules, había regentado una administración de lotería en la calle Colón de la localidad castellonense y era portador, junto a su hijo, Adán, del Sant Sepulcre.

Portando el paso del Sant Sepulcre de Nules, junto a su hijo, Adán.

Portando el paso del Sant Sepulcre de Nules, junto a su hijo, Adán. / Facebook Paco 'El Tito'.

'El Tito', en el centro de la imagen.

'El Tito', en el centro de la imagen. / Facebook Paco 'El Tito'.

Amante de los caballos también fue un enamorado de los toros y siempre que podía acudía a disfrutar de las fiestas de Pamplona desde hace más de 30 años.

Hacia la plaza de toros de Pamplona.

Hacia la plaza de toros de Pamplona. / Facebook Paco 'El Tito'.

De hecho, era socio de honor de una de las peñas más emblemáticas de la localidad, La Jarana, y era ya una institución la paella que cocinaba durante una de las jornadas festivas y a la que acudían sus amigos, pamplonicas y castellonenses. También era un habitual de la plaza de toros durante las corridas de San Fermín.

Paco era un amante de los caballos.

Paco era un amante de los caballos. / Facebook Paco 'El Tito'.

Seguro que sus familiares y amigos lo echarán mucho de menos debido a su alegría y su disposición siempre a ayudar.

Noticias relacionadas

Paco 'El Tito' era de la localidad de Nules.

Paco 'El Tito' era de la localidad de Nules. / Facebook Paco 'El Tito'.

Descanse en paz, Paco El Tito.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
  2. Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
  3. Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
  4. Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
  5. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  6. La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
  7. Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
  8. La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia

Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona

Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona

La Generalitat impulsa el teletrabajo tras años de atasco y lo convierte en un derecho individual para los funcionarios

La Generalitat impulsa el teletrabajo tras años de atasco y lo convierte en un derecho individual para los funcionarios

El Supremo tumba definitivamente la querella del 'youtuber' Rubén Gisbert contra la jueza de la dana

El Supremo tumba definitivamente la querella del 'youtuber' Rubén Gisbert contra la jueza de la dana

El Clínico de València ultima la apertura de su nuevo edificio de hospitalización para noviembre con cuatro años de retraso

Última hora del aviso rojo por ola de calor en Valencia: Lista de los municipios valencianos en riesgo por la ola de calor hoy

Última hora del aviso rojo por ola de calor en Valencia: Lista de los municipios valencianos en riesgo por la ola de calor hoy

Ontinyent registra hoy la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superan los 40ºC

Ontinyent registra hoy la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superan los 40ºC

Catalá declara ante la jueza que nadie de la Generalitat la avisó de nada la tarde de la dana

Catalá declara ante la jueza que nadie de la Generalitat la avisó de nada la tarde de la dana

El Supremo descarta elevar la regularización de inmigrantes a la UE como pedía el Consell y no paralizará el proceso

El Supremo descarta elevar la regularización de inmigrantes a la UE como pedía el Consell y no paralizará el proceso
Tracking Pixel Contents