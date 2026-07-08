Obituario
Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
Era de Nules y la conocida peña La Jarana, de la localidad navarra, lo hizo socio de honor
Su paella era muy popular en las fiestas de San Fermín
Paloma Aguilar / Mònica Mira
Paco Castelló, más conocido como Paco El Tito, ha fallecido este miércoles y lo ha hecho en la localidad de Pamplona coincidiendo con las fiestas de San Fermín, a las que siempre estuvo muy vinculado y donde era muy querido y conocido por todos. El deceso ha tenido lugar tras el encierro que había presenciado. El Tito, de Nules, había regentado una administración de lotería en la calle Colón de la localidad castellonense y era portador, junto a su hijo, Adán, del Sant Sepulcre.
Amante de los caballos también fue un enamorado de los toros y siempre que podía acudía a disfrutar de las fiestas de Pamplona desde hace más de 30 años.
De hecho, era socio de honor de una de las peñas más emblemáticas de la localidad, La Jarana, y era ya una institución la paella que cocinaba durante una de las jornadas festivas y a la que acudían sus amigos, pamplonicas y castellonenses. También era un habitual de la plaza de toros durante las corridas de San Fermín.
Seguro que sus familiares y amigos lo echarán mucho de menos debido a su alegría y su disposición siempre a ayudar.
Descanse en paz, Paco El Tito.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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