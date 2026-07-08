Las garrapatas, una plaga que chupa la salud de los agricultores

Cualquiera que tenga un perro habrá descubierto alguna vez cómo al chucho le ha salido una perla en la oreja o el cuello del tamaño de las que lucía Carmen Polo, conocida como Carmen 'la collares'. Estas protuberancias que de repente le salen al animal son garrapatas, pequeños parásitos que muerden y se enganchan a la piel para ponerse ciegos a base de succionar sangre. Pero no son solo un peligro para las mascotas, también para los agricultores. El campo valenciano concentra más plagas que la bíblica Egipto, por varios factores. Por ejemplo, el incremento de las temperaturas o el abandono de cultivos. En 2025, se dejaron de cultivar en la Comunitat Valenciana 3.548 hectáreas, para elevar la superficie convertida en masa forestal en 180.000 hectáreas. Los campos abandonados son una fuente de problemas. Que van desde el crecimiento descontrolado de la población de jabalís hasta la proliferación de insectos y roedores, que son transmisores de enfermedades y que encuentran acomodo entre la maleza.

Lo atestigua José Pascual Fortea, de la sectorial del arroz de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)-Asaja. Entre los agricultores y médicos hay preocupación por la plaga de garrapatas, cuya mordedura entraña un riesgo de contraer enfermedades, además de provocar dolor, picor o eczemas. Por eso, las sesiones sanitarias informativas y de prevención organizadas por el sindicato agrario y la Unidad de Enfermedades Infecciosas y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital la Fe no solamente tratarán sobre la prevalencia de la leptospirosis, el llamado 'mal de la rata', y la forma de combatir esta afección. También se incluirán los problemas que generan las garrapatas y el riesgo que entrañan. "Hay cada día más campos echados a perder y más garrapatas", que encuentran en la hierba y matojos un excelente hábitat. De la hierba saltan a la piel del animal, pero también de las personas. "Transmiten enfermedades, son tóxicas y son un problema; te llenas la ropa de garrapatas y el problema es que puedes llevártelas a casa", cuenta Fortea.

Estudio sobre la leptospirosis

Los encuentros entre médicos y agricultores este mes de julio se celebrarán en el entorno de l'Albufera porque se centran especialmente en la leptospirosis. Las sesiones se desarrollarán en El Palmar, Catarroja, Alfafar y Sueca. La iniciativa, liderada por el doctor Víctor Garcia Bustos, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital la Fe, cuenta con la colaboración del Servicio de Microbiología de La Fe y la financiación del Grupo de Estudio de Patologías Importadas (Gepi) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

Como ha contado este diario, esos encuentros se aprovecharán para que los investigadores de la Fe hagan un estudio sobre prevalencia del 'mal de la rata', que en los últimos dos años ha disparado los casos graves atendidos en este hospital. El repunte de cuadros graves de leptospirosis, con fallos multiorgánicos, va de la mano del incremento de episodios climáticos extremos, con olas de calor cada vez más frecuentes, como consecuencia del cambio climático. Y, también es fruto de la dana, según reveló García Bustos, quien apunta que estas cifras clínicas sugieren que las infecciones están más extendidas de lo que parece pero que ni siquiera han sido diagnosticadas. Enfermos que presentan síntomas similares a los de una gripe y no van a la consulta.

Aguas estancadas y orines de ratas

José Pascua Fortea explica que quiere participar en esta campaña de análisis de sangre para saber si ha pasado la enfermedad. Si ha sido así habrá generado anticuerpos. "Mucha gente habrá sufrido el 'mal de la rata' y no lo sabe, puede que yo mismo que ya llevo unos cuantos años de agricultor", comenta. "La gente puede notar dolor de cabeza, mareos, temblores, pérdida de apetito y puede pensar que tiene la gripe y resulta que tiene la enfermedad, que no es ninguna broma, puede afectar a varios órganos", cuenta este agricultor, muy familiarizado con esta enfermedad tropical endémica en l'Albufera, como en otros humedales. Los contagios por la Leptospira son un clásico de los arrozales. Es una bacteria que se reproduce en el agua estancada después de inundaciones o de lluvias fuertes. Es el peligro del contacto con agua, tierra húmeda o lodos que estén contaminados con orina o tejidos de animales infectados, sobre todo roedores.

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En la cultura agraria de la zona, el 'mal de la rata' ha sido una enfermedad muy conocida. En las sesiones programadas se explicarán varias pautas de prevención. Como no lavarse nunca las manos en agua estancada. "Es cierto que siempre se ha tenido la percepción de que el peligro crecía cuando se desagua el arrozal y queda agua encharcada; si te lavas las manos ahí y una rata, que cada vez hay más, ha orinado o ha pasado por ahí puedes contagiarte, sobre todo si encima por ejemplo tienes una pequeña herida en la mano", concluye Fortea.